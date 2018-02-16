Dù không sắc nước hương trời nhưng những nàng giáp này vẫn khiến đàn ông một khi yêu là không lối thoát!

Tâm linh - Tử vi 16/02/2018 05:30

3 nàng giáp này dù không xinh đẹp nhưng luôn khiến đàn ông say như điếu đổ!

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi có bề ngoài không mấy nổi bật nhưng lại tràn đầy khí chất và thiện lương. Họ được nhiều người yêu quý và nể trọng vì sự chân thành. Trong hôn nhân, con giáp này luôn dư sức giữ trái tim đàn ông. Họ không cần tốn quá nhiều công sức, chỉ cần sống thật với những gì mình có. Dù là trong bất cứ chuyện gì, tình cảm hay công việc, họ luôn để lại ấn tượng mạnh trong lòng đối phương. Do đó, phụ nữ tuổi Hợi luôn dễ dàng khiến đàn ông một đời thủy chung với mình.

Dù không sắc nước hương trời nhưng những nàng giáp này vẫn khiến đàn ông một khi yêu là không lối thoát! - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Hợi có bề ngoài không mấy nổi bật nhưng lại tràn đầy khí chất và thiện lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu với nét duyên dáng ngầm, lại giỏi ăn nói, khéo ứng xử. Đàn ông ở bên họ luôn thấy rất dễ chịu. Chính thái độ sống tích cực, chân thành và quan tâm đến mọi người khiến nàng giáp này trở nên nổi bật. Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ tuổi Dậu rất phóng khoáng, họ biết nhu cương đúng lúc để giữ lòng dạ đàn ông. Phần lớn phụ nữ tuổi Dậu hạnh phúc trong hôn nhân vì họ biết đối phương muốn gì, đầy thấu hiểu và cảm thông. Từ đó, sự chân thành, bao dung của họ đem đến cho họ một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn.

Dù không sắc nước hương trời nhưng những nàng giáp này vẫn khiến đàn ông một khi yêu là không lối thoát! - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Dậu với nét duyên dáng ngầm, lại giỏi ăn nói, khéo ứng xử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thiện lương, sống thiên về tình cảm, luôn quan tâm người bên cạnh. Họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho bạn đời nhưng một khi không được trân trọng, họ sẽ tuyệt tình buông tay. Trong tình cảm, dù không xinh đẹp nhưng con giáp này luôn được đối phương hết lòng yêu thương và trân trọng.

Trong hôn nhân, phụ nữ tuổi Mão sống tình cảm và tận tụy vì gia đình. Chính sự mềm mỏng, ấm áp này mà họ luôn giữ được trái tim đàn ông, giúp gia đình càng êm ấm. Đàn ông lấy được họ thì đúng là quá may mắn rồi!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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