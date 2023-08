Dự đoán tuần mới (29/8 - 4/9), thời cơ chín muồi đã điểm, 3 con giáp 'nghênh đón Thần Tài', hưởng trọn phúc lộc, may mắn đủ đường, sự nghiệp có bước tiến lớn, tài phú dồi dào

Tuổi Tuất

Tuần tới, con giáp tuổi Tuất có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Đây là khoảng thời kì may mắn nhất trong năm nay của tuổi Tuất. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để với thể “cá kiếm” được khối tài sản to to. Dự kiến cuối tuần, cuộc sống tuổi Tuất sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc tới vài năm sau.