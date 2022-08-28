Dự đoán tuần mới (29/8 - 4/9), thời cơ chín muồi đã điểm, 3 con giáp 'nghênh đón Thần Tài', hưởng trọn phúc lộc, may mắn đủ đường, sự nghiệp có bước tiến lớn, tài phú dồi dào

Đây là khoảng thời kì may mắn nhất trong năm nay của tuổi Tuất. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để với thể “cá kiếm” được khối tài sản to to. Dự kiến cuối tuần, cuộc sống tuổi Tuất sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc tới vài năm sau.

Tuần tới, con giáp tuổi Tuất có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Tử vi chỉ rõ, tuần tới, con giáp tuổi Hợi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất trong tuần tới trở nên hanh thông, sáng sủa nhờ vào sự giúp đỡ hết mình của quý nhân. Công việc làm ăn tiếp tục mang về cho bản mệnh có được những khoản lợi to lớn, Tuất có thể thoải mái chi tiêu không cần nhìn giá.

Hợi được quý nhân giúp sức, báo hiệu một tuần ổn định, may mắn cho những người thuộc bản mệnh này. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Hợi sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

Tuổi Hợi được xem là 1 trong những con giáp gặp nhiều vận may, đặc trưng là trong tuần tới, ví của bản mệnh sẽ từ từ dày lên. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ thuận lơi, trơn tuột, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Hợi sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần tới, con giáp tuổi Thân tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong tuần này, người tuổi Thân không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự kiến, kế hoạch muốn thự hiện đều sẽ thành công. Bản mệnh làm việc gì cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ được an bài tốt đẹp. Đây là con giáp với khả năng kiếm được một khoản tiền ko nhỏ.

Theo tử vi, đây là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Giai đoạn này, họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Trong tuần này, người tuổi Thân không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự kiến, kế hoạch muốn thự hiện đều sẽ thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.