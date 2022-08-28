Dự đoán tuần mới (29/8 - 4/9), thời cơ chín muồi đã điểm, 3 con giáp 'nghênh đón Thần Tài', hưởng trọn phúc lộc, may mắn đủ đường, sự nghiệp có bước tiến lớn, tài phú dồi dào

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 06:10

Tuần mới, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc dồi dào, làm gì cũng sẽ kiếm được bộn tiền, thăng tiến dễ dàng, bứt phá trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Tuần tới, con giáp tuổi Tuất có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Đây là khoảng thời kì may mắn nhất trong năm nay của tuổi Tuất. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để với thể “cá kiếm” được khối tài sản to to. Dự kiến cuối tuần, cuộc sống tuổi Tuất sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc tới vài năm sau.

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất trong tuần tới trở nên hanh thông, sáng sủa nhờ vào sự giúp đỡ hết mình của quý nhân. Công việc làm ăn tiếp tục mang về cho bản mệnh có được những khoản lợi to lớn, Tuất có thể thoải mái chi tiêu không cần nhìn giá.

Dự đoán tuần mới (29/8 - 4/9), thời cơ chín muồi đã điểm, 3 con giáp 'nghênh đón Thần Tài', hưởng trọn phúc lộc, may mắn đủ đường, sự nghiệp có bước tiến lớn, tài phú dồi dào - Ảnh 1
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất trong tuần tới trở nên hanh thông, sáng sủa nhờ vào sự giúp đỡ hết mình của quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi chỉ rõ, tuần tới, con giáp tuổi Hợi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Hợi được quý nhân giúp sức, báo hiệu một tuần ổn định, may mắn cho những người thuộc bản mệnh này. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Hợi sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước. 

Tuổi Hợi được xem là 1 trong những con giáp gặp nhiều vận may, đặc trưng là trong tuần tới, ví của bản mệnh sẽ từ từ dày lên. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ thuận lơi, trơn tuột, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Dự đoán tuần mới (29/8 - 4/9), thời cơ chín muồi đã điểm, 3 con giáp 'nghênh đón Thần Tài', hưởng trọn phúc lộc, may mắn đủ đường, sự nghiệp có bước tiến lớn, tài phú dồi dào - Ảnh 2
Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Hợi sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần tới, con giáp tuổi Thân tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong tuần này, người tuổi Thân không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự kiến, kế hoạch muốn thự hiện đều sẽ thành công. Bản mệnh làm việc gì cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ được an bài tốt đẹp. Đây là con giáp với khả năng kiếm được một khoản tiền ko nhỏ.

Theo tử vi, đây là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Giai đoạn này, họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Dự đoán tuần mới (29/8 - 4/9), thời cơ chín muồi đã điểm, 3 con giáp 'nghênh đón Thần Tài', hưởng trọn phúc lộc, may mắn đủ đường, sự nghiệp có bước tiến lớn, tài phú dồi dào - Ảnh 3
Trong tuần này, người tuổi Thân không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự kiến, kế hoạch muốn thự hiện đều sẽ thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 11 ngày tới (28/8 - 7/9), 3 con giáp tạm biệt vận đen, gánh lộc về nhà, công danh tài vận bùng phát, tiền bạc đầy ví, vàng cất chật két

Tử vi 11 ngày tới (28/8 - 7/9), 3 con giáp tạm biệt vận đen, gánh lộc về nhà, công danh tài vận bùng phát, tiền bạc đầy ví, vàng cất chật két

11 ngày tới, 3 con giáp dưới đây tạm biệt xui xẻo, đón tài lộc rực rỡ, không còn lo cơm ăn áo mặc, ngồi không đếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi tuần tới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi