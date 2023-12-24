Dự đoán tuần cuối cùng năm 2023: Khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có quý nhân theo gót

Tâm linh - Tử vi 24/12/2023 19:31

Tử vi dự đoán, tuần cuối cùng năm 2023, những con giáp may mắn dưới đây ăn ở hiền lành nên giàu có, thành công hơn người.

Tuổi Hợi

Sách tử vi cho thấy, trong tuần cuối cùng năm 2023, vận mệnh của tuổi Hợi có nhiều chuyển biến tích cực. Do bản mệnh của tuổi Hợi luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp. Trong thời gian này, những hiểu lầm được hóa giải, con giáp này có cơ hội để phát huy thực lực của bản thân.

Trên con đường sự nghiệp, tuổi Hợi phát triển vượt bậc, vươn lên những vị trí cao hơn kéo theo tài vận thăng hoa. Con giáp may mắn này sẽ chẳng cần lo chuyện tiền bạc. Trong cuộc sống, tuổi Hợi “phủ phê” tài lộc.

Dự đoán tuần cuối cùng năm 2023: Khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có quý nhân theo gót - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có quan hệ xã hội rộng, bạn bè, người quen của con giáp này nhiều vô kể. Con giáp này có rất nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ cộng thêm tố chất thông minh, thao lược nên người tuổi Thân thường đạt được những thành tựu nhất định khi còn khá trẻ.

Tử vi tuần cuối cùng năm 2023, người tuổi Thân không cần tìm kiếm giàu có ở đâu xa, tiền tài, công danh sẽ tự “mò” tới bạn. Tuổi Thân rất có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, đủ thoải mái chi tiêu mà “không cần nhìn giá”. Nhưng con giáp này cũng không nên chủ quan mà cần tỉnh táo, trích ra một phần tiết kiệm hay tiếp tục đầu tư để đồng tiền được “sinh sôi”.

Dự đoán tuần cuối cùng năm 2023: Khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có quý nhân theo gót - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được biết đến như một con giáp sinh ra đã “ngậm thìa vàng”. Cuộc sống của người tuổi Tuất xưa nay vốn suôn sẻ, ít trải qua va vấp. Thầy tử vi cho biết, trong tuần cuối cùng năm 2023, tuổi Tuất sẽ có cơ hội gặp được “quý nhân” của đời mình. Chính nhờ người này không những sẽ đưa đường, chỉ lối cho bản mệnh đi đến với thành công.

Tuổi Tuất đừng ngại mở rộng mối quan hệ vì người ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, trong thời gian này, người tuổi Tuất còn có thể nhận được tin vui bất ngờ từ người thân, hãy cùng chờ xem nhé.

Dự đoán tuần cuối cùng năm 2023: Khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có quý nhân theo gót - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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