Dự đoán 2 ngày đầu tuần (2/10 - 3/10), 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 07:43

Tử vi có nói, trong 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp này sẽ giàu có bất ngờ, tài vận nở hoa, cuộc sống an nhàn viên mãn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng trong 2 ngày đầu tuần. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu bất ngờ chỉ sau một đêm.

Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà. Thân may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đắc.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần (2/10 - 3/10), 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang nhiều “Phúc Khí”, nhưng thời gian trước đây vận thế của con giáp này này không tốt nên cuộc sống gặp nhiều áp lực. Trong 2 ngày đầu tuần, Hợi hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Thời gian này, cung mệnh xuất hiện cục diện “Hợi Thủy Nhập Thủy Khố” mà thủy khố tức là Tài khố nên thu nhập không ngừng gia tăng. Người tuổi Hợi có làm việc gì cũng kiếm ra tiền. Thu nhập kiếm được có thể bằng mấy tháng cố gắng làm việc.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần (2/10 - 3/10), 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Con giáp này may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Những ngày tháng đầu năm gian nan vất vả nhưng trong 2 ngày đầu tuần, Tỵ phất lên về tài vận và sự nghiệp.

Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân. Tử vi khen ngợi người tuổi Tị về khả năng quản lý tài chính. Họ chứng tỏ bản lĩnh hơn người khiến cho cộng sự, cấp trên nể phục.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần (2/10 - 3/10), 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi đầu tuần tử vi ngày 2/10/2023 tử vi tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi 12 con giap tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng