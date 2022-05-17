Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 17/5, Thần Phật chỉ đường, quý nhân dìu dắt, những con giáp sau 'nằm duỗi mà hưởng lộc', sự nghiệp hanh thông, đổi tài đổi vận thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 07:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "nằm duỗi mà hưởng lộc", sự nghiệp hanh thông, đổi tài đổi vận thăng hoa đúng 9h ngày 17/5.

Tuổi Thân

Con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc vào đúng 9h ngày 17/5. Bạn vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Đây là khoảng thời gian hoàn hảo để thoát khỏi cuộc sống độc thân và lao vào một sự nghiêm túc. Bạn có thể sẽ gặp gỡ một vài người thú vị nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè. Đừng quên rằng mình vẫn có những mục tiêu cho sự nghiệp, hãy để đời sống tình cảm làm động lực dẫn dắt bạn đến với thành công của đời mình.

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Người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Khi bước vào giai đoạn hoàng kim, vận trình của người tuổi Tỵ ngày càng đi lên, thu nhập tăng dần đều, không còn vướng phải khó khăn hay thử thách nào quá lớn trong thời điểm này. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng. Người dành thời gian cho các công việc làm thêm cũng được trả tiền công hậu hĩnh, dù vất vả nhưng những gì nhận được là vô cùng xứng đáng.

Về tình duyên, thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng tốt. Chình vì vậy, bạn hãy mở lòng để có được duyên lành như ý mình mong muốn. Người có gia đình sẽ hạnh phúc, viên mãn.

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Khi bước vào giai đoạn hoàng kim, vận trình của người tuổi Tỵ ngày càng đi lên, thu nhập tăng dần đều - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đón nhận và tin tưởng vào bản thân mình. Hoàn thành tốt công việc sẽ giúp Tuất nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đặt ra từ trước. Nhờ vậy mà tiền bạc, tăng tiến là chuyện nhỏ. Không chỉ vậy, bạn còn có thể được thăng chức. Do đó, con đường kiếm tiền càng trở nên hanh thông hơn.

Sự lãng mạn và những lời ngọt ngào sẽ vây quanh con giáp này, khiến mọi mối quan hệ của bạn từ mây đen chuyển sang mây hồng ngay tắp lự. Người khác sẽ dễ dàng hiểu bạn hơn, chẳng ai lại nghi ngờ sự chân thành của bạn.

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Người tuổi Tuất có thể cảm nhận tiền bạc, tăng tiến là chuyện nhỏ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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