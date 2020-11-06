Đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng ngày 11/11, 4 con giáp này mở mắt đón lộc, săn tiền cực đỉnh

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có tham vọng xây dựng sự nghiệp lớn. Những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực trong ngày vàng 11/11 khiến ai cũng ganh tỵ. Trong công việc, bạn kiếm được nhiều hợp đồng lớn và cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn.

Bạn có năng lực đánh bay những kẻ đang tìm cách chơi xấu, hãm hại mình. Những việc bạn làm đều được công nhận, ý tưởng sáng tạo được cấp trên trọng dụng. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn khác hơn về bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để làm nên nghiệp lớn.

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn, nhận được lộc khủng trời ban. Người làm công ăn lương nhận được khá nhiều tin vui vì được tăng lương, tha hồ thể hiện tài năng. Người kinh doanh buôn bán, bán một lời mười, một vốn bốn lời. Điều này giúp tinh thần của bạn được vực dậy khá nhiều, có nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn thời gian trước đây.

Tuổi Mùi

Bạn là “con trời” nên được hưởng vinh hoa phú quý, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Nhờ vào sự cố gắng, kiên trì, những dự định ấp ủ bao lâu nay của bạn trở thành sự thật. Chuyện tài chính của bạn được cải thiện khá nhiều, làm một hưởng mười.

Mùi nhận được khá nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Những người làm kinh doanh trúng đậm, thu về nguồn tiền vô cùng lớn. Bạn có ý chí tiến thủ nên công danh vượng sắc, có thể leo lên được chức vụ lớn như mình mong muốn.

Tuổi Tuất

Tuất từ con giáp tay trắng vươn lên đổi đời, đổi vận trong thời điểm này. Bạn tha hồ kiếm tiền và tiêu tiền như ý bản thân mong muốn. Chuyện tiền bạc không còn là nỗi lo khiến bạn mất ngủ.

Nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều chuyện vui trong thời điểm vàng này. Thu nhập của bạn sẽ tăng lên gấp đôi, chuyện vui liên tục đổ về khiến tinh thần cũng phấn chấn hơn.

Tuất hốt hết lộc trời ban trong ngày 11/11 - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng những con giáp này hốt hết lộc lớn trời ban, ngồi không cũng được quý nhân nâng đỡ. Bạn gặp nạn nhưng vẫn vượt qua nhẹ nhàng và không hề hấn gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm