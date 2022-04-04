ĐÓN ĐẦU CƠ MAY trong 20 ngày tới, 3 con giáp gánh phú quý về nhà, gặt hái thành công vượt mong đợi

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 14:15

May mắn đến giúp 3 con giáp này gặt hái được nhiều thành công, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Bước sang 20 ngày tới, vận trình của người tuổi Mùi lập tức thay đổi, bừng lên rực rỡ đến không ngờ. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Những bản hợp đồng, dự án của Mùi được tiến hành trong thời gian này sẽ có được thành công vang dội.

Thời gian này cũng là cơ hội để Mùi khẳng định vị thế trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu và phấn đấu hết sức, con giáp sẽ giành được những gì mà bản thân ao ước bấy lâu nay.

ĐÓN ĐẦU CƠ MAY trong 20 ngày tới, 3 con giáp gánh phú quý về nhà, gặt hái thành công vượt mong đợi - Ảnh 1
Bước sang 20 ngày tới, vận trình của người tuổi Mùi lập tức thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự đoán, người tuổi Tỵ vào 20 ngày tới sẽ bừng sáng tài lộc, thuận lợi công danh. Nếu là người trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, Tỵ sẽ có cơ hội gặp được nhiều nhân vật lớn trong ngành mà bạn đang theo đuổi.

Bản mệnh đừng quên tạo dựng mối quan hệ tốt với họ vì sẽ rất có lợi trong công danh sự nghiệp của bạn sau này. Ngoài ra, con giáp cũng kiếm được một khoản tiền không nhỏ nhờ vào chính sức lực của mình. Nhìn chung, con giáp có cuộc sống ấm êm, đầy đủ, không thiếu thứ gì.

ĐÓN ĐẦU CƠ MAY trong 20 ngày tới, 3 con giáp gánh phú quý về nhà, gặt hái thành công vượt mong đợi - Ảnh 2
Dự đoán, người tuổi Tỵ vào 20 ngày tới sẽ bừng sáng tài lộc, thuận lợi công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong vòng 20 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ liên tiếp gặp may mắn trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Công việc của con giáp đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo nên Tuất không cần lo nhiều, chỉ cần ngồi yên chờ tiền về túi.

Ngoài ra, trong lúc rảnh rỗi, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sang một vài lĩnh vực mới mà mình đã nghiên cứu trước đó. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công, thu nhiều tài lộc, cuộc sống phất lên trông thấy.

ĐÓN ĐẦU CƠ MAY trong 20 ngày tới, 3 con giáp gánh phú quý về nhà, gặt hái thành công vượt mong đợi - Ảnh 3
Trong vòng 20 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ liên tiếp gặp may mắn trong cả sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 8 ngày tới (4/4 - 11/4), 3 con giáp GÁNH LỘC VỀ NHÀ, tiền đếm mỏi tay, phúc lộc nhân đôi, nghèo đến mấy cũng đổi đời

Trong 8 ngày tới (4/4 - 11/4), 3 con giáp GÁNH LỘC VỀ NHÀ, tiền đếm mỏi tay, phúc lộc nhân đôi, nghèo đến mấy cũng đổi đời

Trong vòng 8 ngày tới, những con giáp này có tài lộc dồi dào. Công việc của họ thuận lợi nên thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 43 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 54 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn