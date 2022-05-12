Đón chào ngày Rằm tháng 4 âm lịch hoan hỷ, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu

Tâm linh - Tử vi 12/05/2022 11:22

Cát thần mang tới cho 3 con giáp may mắn tài lộc dư dả, kinh doanh phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, rủng rỉnh tiền tiêu ngay ngày Rằm tháng 4 âm lịch.

Tuổi Tý

Ngay ngày Rằm tháng 4 âm lịch, việc kiếm tiền làm giàu của tuổi Tý trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Con giáp này làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt, phất lên nhanh chóng, dù có gặp khó khăn cũng được bạn bè, người thân giúp đỡ.

Tuổi Tý hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực để không lỡ mất tiền bạc ngay trong tầm tay. Con giáp này sẽ chẳng thể nào nghỉ ngơi nếu không muốn đánh mất tài lộc, vất vả một chút nhưng chắc chắn kết quả nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Đón chào ngày Rằm tháng 4 âm lịch hoan hỷ, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu - Ảnh 1
Ngay ngày Rằm tháng 4 âm lịch, việc kiếm tiền làm giàu của tuổi Tý trở nên suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi của 12 con giáp, ngày Rằm tháng 4 âm lịch dự báo, tuổi Sửu sẽ có những trải nghiệm mới trong công việc khi có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Thời gian này dù công việc có phát sinh bất kỳ vấn đề, bản mệnh cũng có thể xử lý rất linh hoạt và hiệu quả.

Cục diện tam hợp rất có lợi cho các mối quan hệ của tuổi Sửu. Đặc biệt là người độc thân hãy bật đèn xanh cho đối tượng mà con giáp này đang để ý vì cơ hội thành công rất cao. Chưa kể, quý nhân sẽ trao cho con giáp này cơ hội để kéo gần khoảng cách hai trái tim.

Đón chào ngày Rằm tháng 4 âm lịch hoan hỷ, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu - Ảnh 2
Theo tử vi của 12 con giáp, ngày Rằm tháng 4 âm lịch dự báo, tuổi Sửu sẽ có những trải nghiệm mới trong công việc  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, ngày Rằm tháng 4 âm lịch sẽ có Tài tinh soi đường chỉ lối cho tuổi Dần giúp tài lộc đổ về ùn ùn. Bản mệnh có thể kiếm một khoản kha khá nhờ sự chăm chỉ và chịu khó. Hơn nữa, tuổi Dần còn rất khéo léo chi tiêu, vun vén tiết kiệm nên tiền bạc dư dả.

Nhân thời gian này, tài lộc tích tụ trong tay, rất thích hợp để Dần tiết kiệm và đầu tư sinh lời, để tiền bạc được sinh sôi. Về mặt tình cảm, con giáp này có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong thời gian này.

Đón chào ngày Rằm tháng 4 âm lịch hoan hỷ, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu - Ảnh 3
Ngày Rằm tháng 4 âm lịch sẽ có Tài tinh soi đường chỉ lối cho tuổi Dần giúp tài lộc đổ về ùn ùn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời cao ban lộc siêu to, nửa cuối tháng 5, 3 con giáp may mắn tiền tiêu không hết, dư dả tích lũy, sung túc an nhàn

Trời cao ban lộc siêu to, nửa cuối tháng 5, 3 con giáp may mắn tiền tiêu không hết, dư dả tích lũy, sung túc an nhàn

Trong vòng nửa cuối tháng 5 tới đây, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ vượt nhiều khó khăn, ngày càng thành công trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 12 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 43 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 43 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng