ĐỎ nhất 7 ngày tới (21/9 - 27/9), 3 con giáp trong nhà có Thần Tài, ra ngõ đụng Quý Nhân, giàu có vượt bậc, trời cho trúng số, dễ dàng bước 1 chân vào giới đại gia

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 09:38

ĐỎ nhất 7 ngày tới (21/9 - 27/9), 3 con giáp có may mắn, phú quý, lộc phát rực rỡ, danh - tình - tiền đều có đủ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới (21/9 - 27/9) sẽ là giai đoạn chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Bên cạnh đó, 7 ngày tới (21/9 - 27/9), những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố, nếu biết nỗ lực và chớp lấy thời cơ tốt, tiền tài, của cải sẽ đổ về như thác, cuộc sống cũng vì thế mà sung túc, no đủ, hạnh phúc hơn trước nhiều.

ĐỎ nhất 7 ngày tới (21/9 - 27/9), 3 con giáp trong nhà có Thần Tài, ra ngõ đụng Quý Nhân, giàu có vượt bậc, trời cho trúng số, dễ dàng bước 1 chân vào giới đại gia - Ảnh 1
Bên cạnh đó, 7 ngày tới (21/9 - 27/9), những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp Thìn như bước vào giai đoạn chuyển giao tuyệt vời, giống 1 cú đòn bẩy giúp tuổi Thìn được đà thăng tiến, đạt được nhiều thành tựu và mục tiêu trong cuộc sống, mọi thứ vô cùng "xuôi chèo mát mái".

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thích tự do sáng tạo, họ không thích bị ràng buộc và muốn tự làm những điều mình thích. Trên thực tế, họ là những người hay sáng tạo và tạo được nhiều thành quả tuyệt vời.

Theo tử vi học, 7 ngày tới (21/9 - 27/9) tới là thời cơ hoàng kim rực sáng của họ. Đây chính là lúc tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố. Không những sự nghiệp may mắn mà họ liên tiếp có cơ hội làm giàu. Dự kiến qua đầu năm sau, tuổi Ngọ sẽ gầy dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

ĐỎ nhất 7 ngày tới (21/9 - 27/9), 3 con giáp trong nhà có Thần Tài, ra ngõ đụng Quý Nhân, giàu có vượt bậc, trời cho trúng số, dễ dàng bước 1 chân vào giới đại gia - Ảnh 2
Theo tử vi học, 7 ngày tới (21/9 - 27/9) tới là thời cơ hoàng kim rực sáng của họ. Đây chính là lúc tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ hãy mạnh dạn trong công việc, có thể là làm thêm 1 công việc "tay trái" hoặc chọn hẳn cho mình 1 hướng đi mới bởi sẽ

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi 7 ngày tới (21/9 - 27/9) có sự chuyển mình đáng kể. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, công việc của Hợi trở nên dễ dàng hơn. Mọi kế hoạch dang dở trước đó đều được hoàn thành trót lọt, Hợi thu về một số vốn không nhỏ cho mình. Các mối quan hệ xã hội của con giáp cũng vô cùng phát triển. Đây có thể là chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của Hợi sau này.

Vận đào hoa đang nở rộ. Người độc thân đón nhận những tin vui bất ngờ. Con giáp sẽ gặp được đối tượng vừa ý, cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

Năm 2022 này là giai đoạn tuổi Hợi cần phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn, tranh thủ phát huy mọi thế mạnh vì được thần tài và quý nhân chiếu cố. Mọi khó khăn không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí, giúp tuổi Hợi phát triển nhanh chóng và thuận lợi sự nghiệp, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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