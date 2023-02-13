Do hung tinh án ngữ nên những con giáp sau phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp vào 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/2): Bản mệnh vất vả khi, tiểu nhân đang phá hoại

Tâm linh - Tử vi 13/02/2023 15:30

Có những việc mà những con giáp sau đã nỗ lực rất nhiều, chỉ chờ tới ngày gặt quả ngọt nhưng khi gần chạm tay tới đích thì bị kẻ xấu tác động, lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu.

 

Tuổi Thìn

Là một trong những con giáp xui xẻo trong thời điểm này, Thìn dường như đang đánh mất sự tỉnh táo thường ngày, rắc rối cũng nảy sinh vì nguyên do đó. Không được vận khí ủng hộ, Thìn sẽ thấy mọi việc trở nên khó khăn hơn với mình. Ngoài ra còn tiềm ẩn họa tiểu nhân hãm hại, gây không ít cản trở cho bước tiến trước mắt của bạn. Mọi việc đã không được suôn sẻ nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do hung tinh án ngữ nên những con giáp sau phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp vào 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/2): Bản mệnh vất vả khi, tiểu nhân đang phá hoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn, tránh để cảm xúc lấn át. Tin tưởng người khác quá mức sẽ khiến bạn vướng vào sai sót không đáng có.

Tuổi Tỵ

Tuy không gặp rắc rối về tiền bạc nhưng dự đoán tuổi Tỵ sẽ gặp vấn đề liên quan tới công việc khiến bao nhiêu công sức bao lâu nay bạn chuẩn bị đều bị đổ sông đổ bể. Nếu trong thời gian tới khi bạn quá tin người, thậm chí là người đã đi cùng bạn suốt gần chục năm qua cũng đang hại bạn.

Do hung tinh án ngữ nên những con giáp sau phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp vào 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/2): Bản mệnh vất vả khi, tiểu nhân đang phá hoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong thời điểm này nhắc nhở bạn dễ gặp họa thị phi những lời bàn tán về họ cho đến khi mọi việc bị thất bại lần này bạn mới nhìn lại và nhận ra đã tin nhầm người thì cũng đã muộn. Lời khuyên cho tuổi Tỵ tháng tới nên có những chuyện không may xảy ra mà thôi. Trong thời này người tuổi Tỵ rút kinh nghiệm cho sai sót lần này để có kết quả vượt trội hơn lần sau.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong tuần này. Kẻ xấu không phải ai xa lạ mà có thể chính là bạn bè, đồng nghiệp, người quen… ở ngay bên cạnh bạn. Áp lực công việc trong thời điểm này cũng khá lớn, bạn vừa phải lo điều hòa quan hệ xã giao vừa phải gồng mình để làm việc, tiếc rằng kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Vì thế, hãy nhắc nhở mình làm việc nghiêm túc từ đầu để tránh những lỗi sai không đáng có.

Do hung tinh án ngữ nên những con giáp sau phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp vào 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/2): Bản mệnh vất vả khi, tiểu nhân đang phá hoại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc lên xuống thăng trầm. Hãy cẩn thận trong các quyết định đầu tư, kinh doanh, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là tiền bạc vất vả kiếm được sẽ tan biến. Đáng buồn hơn, vì quá mải mê làm việc và kiếm tiền nên bạn không còn thời gian cho chuyện tình cảm. Với người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng có xu hướng nhạt dần, xung đột ngày càng gia tăng. Những bạn còn độc thân tạm hài lòng với tình trạng hiện giờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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