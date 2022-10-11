Định mệnh dẫn lối vào cuối tháng 9 âm lịch, Thần Tài gõ cửa, tiền trao tận tay, kiểm tra tài khoản nhận thêm trăm tỷ, tài vận lên hương, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 03:15

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào cuối tháng 9 âm lịch nhé!

Định mệnh dẫn lối vào cuối tháng 9 âm lịch, Thần Tài gõ cửa, tiền trao tận tay, kiểm tra tài khoản nhận thêm trăm tỷ, tài vận lên hương, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão. Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp.

Cuối tháng 9 âm lịch, tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường mạnh mẽ, có năng lực. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Đã xác định làm gì, họ sẽ quyết làm đến cùng dù khó khăn nào xảy ra.

Con giáp tuổi Thìn sống tự lập, muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Từ nhỏ, con giáp này đã rất nghiêm khắc với bản thân. Họ đặt ra các mục tiêu và không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó.

Cuối tháng 9 âm lịch là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với người tuổi Thìn. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ, giúp tăng cường các mối quan hệ trong công việc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống, làm ăn phất lên không ngừng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý khá cẩn thận, chu đáo. Người này có phúc khí nên có số mệnh giàu sang phú quý. Con giáp này thông minh hơn người lại có giác quan thứ 6 nhạy bén. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không ngẫu hứng, bốc đồng.

Cuối tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Tý có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận.

Người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng giá trị, nhận được nhiều đơn hàng. Con giáp này làm nông nghiệp thì mùa vụ tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Họ từng bước đạt được thành công như mong đợi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 3 ngày liên tiếp (11, 12, 13/10), Thần Tài trao tặng ‘vựa lúa’ tiền, 3 con giáp gom vào đầy kho tài sản, giàu có ngút ngàn, hào quang tỏa sáng, ai cũng ngưỡng mộ

Trúng số độc đắc vào 3 ngày liên tiếp (11, 12, 13/10), Thần Tài trao tặng ‘vựa lúa’ tiền, 3 con giáp gom vào đầy kho tài sản, giàu có ngút ngàn, hào quang tỏa sáng, ai cũng ngưỡng mộ

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào có tài sản kếch xù, tiền vun đầy vào 3 ngày liên tiếp (11, 12, 13/10) nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn tử vi may mắn con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 7 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 7 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 7 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà