Đầu tuần này (22-23/8), top 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự bất ngờ, hầu bao căng chặt, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh quang

Người tuổi Thân tính tình vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Họ là con giáp lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Dù gặp khó khăn, trở ngại đến mức nào, người tuổi này vẫn tỏ ra bình tĩnh, tự tin. Người tuổi Thân không thích phàn nàn vì họ biết rằng phàn nàn không giúp họ giải quyết vấn đề.

Cuộc sống của con giáp này trước đó cũng gặp không ít khó khăn, giờ đã khởi sắc trở lại. Người tuổi Thân làm đâu gặt đó, thu nhập tăng lên. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống dần trở nên ấm no, sung túc như mong đợi.

Đầu tuần này (22-23/8), nỗ lực của con giáp tuổi Thân được đền đáp xứng đáng. Họ đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Thân sẽ ký được hợp đồng có giá trị, chốt được nhiều đơn hàng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim trong 20 ngày tới, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Đầu tuần này (22-23/8), vận tiền tài của Dậu đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

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Thậm chí, có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đầu tuần này, Dậu còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Dần đa số đều mang trong mình tính cách độc lập, mạnh mẽ và lòng tự trọng rất cao. Họ cũng rất lạc quan, vui vẻ, đầy nhiệt huyết, đặc biệt là trong công việc.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, họ cũng là những người khá liều lĩnh và có những bước đi táo bạo, do đó khi thành công thì họ cũng thường thu được những kết quả rất rực rỡ.

Đầu tuần này (22-23/8), tuổi Dần cũng thu về kết quả tốt, thu nhập tăng dần, thậm chí là đột biến, hơn cả mức mà họ mong đợi, bảo đảm cho họ có một cuộc sống giàu có, hoặc chí ít thì cũng dư dả, sung túc dịp cuối năm.

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