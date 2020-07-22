Đầu tháng nhạt nhòa cuối tháng nổi bần bật: 3 con giáp được thần Tài mở kho lộc, tiền về như thác đổ từ 23/7

Tâm linh - Tử vi 22/07/2020 05:18

Từ 23/7/2020, 3 con giáp này được sao tốt soi chiếu, quý nhân ghé nhà, trúng mánh lớn, làm gì cũng bạc tiền không đếm xuể.

Cuối tháng 7, đặc biệt từ ngày 23/7, 3 con giáp này may mắn bần bật, làm gì cũng tiền bạc ngập két.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu lương thiện, trầm tính. Đây là con giáp làm nhiều hơn nói, luôn giúp người khác mà không suy tính thiệt thơn. Họ đi đâu cũng may mắn, gặp nhiều điều tốt lành. Họ làm gì cũng được quý nhân nâng đỡ trong sự nghiệp.

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Vận thế của tuổi Dậu vụt sáng - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 7, đặc biệt từ 23/7, vận thế của tuổi Dậu vụt sáng. Công danh sự nghiệp không ngừng thăng tiến. Với người đi làm đây là thời gian chạy nước rút hoàn thành công việc. Nhiệm vụ càng hoàn thành xuất sắc thì họ càng được cấp trên ghi nhận, khen thưởng.

Người kinh doanh hút khách với nhiều mặt hàng bán chạy, tìm được đối tác làm ăn như ý. Khách hàng không ngừng tìm đến họ, doanh thu ngày một tăng. Dù vậy, tuổi Dậu nên giữ gìn sức khỏe, phòng tránh bệnh vặt.

Tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, thân thiện. Đây là con giáp không nhiều tham vọng. Họ mong cuộc sống bình yên, ổn định.

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Đến cuối tháng 7, đặc biệt từ 23/7 này, tài vận của tuổi Mùi khởi sắc hơn, túi tiền rủng rẻng - Ảnh minh họa: Internet

Đến cuối tháng 7, đặc biệt từ 23/7 này, tài vận của tuổi Mùi khởi sắc hơn, túi tiền rủng rẻng. Họ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, từ đó có nhiều cơ hội làm việc hấp dẫn, gặp được quý nhân giúp đỡ. Có người còn tìm được công việc có thêm thu nhập, càng nắm bắt cơ hội sự nghiệp càng thăng hoa.

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi cũng tốt đẹp. Người độc thân nếu có tình cảm với ai thì nên bày tỏ, tính chuyện trăm năm.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người khôn ngoan, biết giữ những mối quan hệ. Đây là con giáp đi đâu cũng được người khác quý mến. Khi gặp khó khăn, họ được quý nhân nâng đỡ.

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Cuối tháng 7, đặc biệt từ 23/7, tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp có vận thế nhảy vọt, tài lộc gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Trong sự nghiệp, tuổi Tỵ thích nghi giỏi, sẵn sàng tiếp thu cái mới để trở thành người dẫn đầu. Họ hợp để làm chủ hơn là làm thuê.

Cuối tháng 7, đặc biệt từ 23/7, tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp có vận thế nhảy vọt, tài lộc gia tăng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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