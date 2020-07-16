Sau 1/6 âm lịch, 3 con giáp bùng lộc phát tài, sức kiếm tiền khó ai bì, làm một hưởng mười

Tâm linh - Tử vi 16/07/2020 06:17

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, có 3 con giáp vực mình dậy khỏi tăm tối, sau 1/6 âm lịch vươn đến thời kỳ vàng son trong đời.

Đây 3 con giáp được thần Tài sủng ái, từ 1/6 âm lịch đón thời kỳ hoàng kim, bắt đầu đổi vận.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp dám nghĩ dám làm. Họ có đầu óc nhanh nhạy nên biết bản thân nên làm những gì, và phải làm như thế nào. Một khi đã làm gì họ sẽ hoàn thành hiệu quả, xuất sắc. Trong kinh doanh, người tuổi Dần quyết đoán, không đắn đo do dự. Họ đã quyết định thì không thể sai.

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Vận may tài lộc và thăng tiến sẽ cùng đến với tuổi Dần trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Sau mùng 1 tháng 6 âm lịch, tuổi Dần có hướng đi mới, thể hiện năng lực. Tuổi Dần có bứt phá trong công việc vào thời gian này. Tuổi Dần tận dụng năng lực, nắm bắt cơ hội thì chắc chắn vận thế sẽ vụt sáng.

Vận may tài lộc và thăng tiến sẽ cùng đến với tuổi Dần trong thời gian này. Chỉ cần biết tận dụng, không ngừng theo đuổi thì từ cuối tháng 6 âm lịch đến cuối năm, mọi chuyện đều như ý.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp may mắn từ mùng 1 tháng 6 âm lịch. Tuổi Mùi gặp được nhân duyên tốt, quý nhân là người được bạn bè hay người thân giới thiệu. Người này sẽ giúp bạn trong khá nhiều mặt, từ công việc đến tài lộc. Họ sẽ chỉ cho bạn đâu là con đường dễ thành công, mở rộng tài lộc nhất.

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Theo tử vi con giáp, sau mùng 1 tháng 6 âm lịch, tuổi Mùi sẽ có một khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn nhiều may mắn nhất trong năm - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, sau mùng 1 tháng 6 âm lịch, tuổi Mùi sẽ có một khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn nhiều may mắn nhất trong năm. Bạn chỉ cần làm tốt những gì được giao, hoàn thành nhiệm vụ của mình thì vận may, tài lộc sẽ tự tìm đến.

Tuổi Dậu

Vận thế của tuổi Dậu từ mùng 1 tháng 6 âm lịch dần chuyển biến may mắn hơn. Tuổi Dậu trong năm nay không còn dính dáng đến Thái Tuế nên tiền bạc không còn vơi đi như năm trước. Năm nay, tuổi Dậu muốn làm gì cũng được, dựa vào năng lực mà giành chiến thắng.

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Theo tử vi con giáp, từ mùng 1 tháng 6, thần Tài mang tài lộc đến tận nhà tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, từ mùng 1 tháng 6, thần Tài mang tài lộc đến tận nhà tuổi Dậu. Họ chỉ cần nắm chắc thời cơ, cơ hội sẽ đến liên tục đến tận năm sau. Nhờ sự nâng đỡ của thần May Mắn, cuộc sống của tuổi Dậu dần thoải mái hơn, tài lộc dư dôi, tâm trạng phơi phới, làm gì cũng dễ thành công.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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