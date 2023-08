Những tháng đầu năm Thìn phải trải qua bao giông tố cuộc đời, nhưng từ tháng 9 này trở đi, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Công việc làm ăn cũng gặp may, thu về nhiều thành quả đáng tự hào.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là những người rất có tài năng và có nhiều người tài trong các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Khi còn nhỏ, gia đình họ tương đối nghèo nàn, cuộc sống khó khăn. Họ cũng biết mình không có nền tảng gia đình cũng như hậu thuẫn từ gia đình nên rất nỗ lực.

Người tuổi Tỵ luôn cố gắng phấn đầu để tạo ra thế giới riêng cho mình. Tuy nhiên khả năng giao tiếp lại thực sự không phải thế mạnh của họ khiến họ phải luyện tập nhiều nhưng vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Từ tháng 9 trở đi, thời vận của họ sẽ tới, khả năng của họ dần được phát hiện và trọng dụng. Đây là lúc để người tuổi Tỵ thế hiện tài năng của mình và nhận lại trái ngọt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ phát tài vào năm 2022. Đặc biệt, từ tháng 9 trở đi vận may về tài lộc rất tốt, có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, vận may liên tiếp ập đến. Vận may không thể ngăn cản. Của cải sẽ tiếp tục đổ về.

Từ tháng 9 tới, thu nhập của cải sẽ vào thời kỳ cao điểm và nhận được nhiều nguồn tài chính hơn. Những người thuộc con giáp Sửu sẽ kết bạn nhiều hơn với quý nhân, nâng cao khả năng của mình, họ sẽ thuận lợi thực hiện ước mơ giàu sang của mình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm