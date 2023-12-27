Đầu năm 2024 đỏ rực từ tiền bạc đến tình duyên, 3 con giáp Thần Tài mở lối, quý nhân gõ cửa, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 08:52

Những con giáp may mắn có tên trong danh sách dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, sự nghiệp, tình cảm đều thăng hoa khi bước sang đầu năm 2024.

Tuổi Thìn

Cuộc đời người tuổi Thìn vốn dĩ cũng được ông Trời ưu ái ban nhiều phước lành, may mắn. Lúc còn trẻ cũng tương đối vất vả để tìm hướng đi cho mình nhưng từ trung tuổi trở đi sẽ gặt hái được khá nhiều thành công, sống một cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bước sang đầu năm 2024, con đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ vô cùng hanh thông, vận may ùn ùn, làm gì cũng đạt được kết quả như ý. Sự nghiệp thăng hoa, bùng nổ, ai làm công sở thì được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng, đề bạt. Những người kinh doanh thì thu về bao nhiêu bản hợp đồng béo bở, lợi nhuận tăng đột biến. Không riêng gì sự nghiệp, đường tình duyên của con giáp này cũng sáng rực. Người có gia đình thì hạnh phúc, vui vẻ, người độc thân sẽ dễ tìm được ý trung nhân.

Đầu năm 2024 đỏ rực từ tiền bạc đến tình duyên, 3 con giáp Thần Tài mở lối, quý nhân gõ cửa, thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh bản tính lương thiện, hay giúp đỡ mọi người. Tính tình hào phóng, dễ dàng tích đức, tích phúc, may mắn ngập tràn, sớm ổn định gia đình, sự nghiệp. Tử vi dự đoán, đầu năm 2024, con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài ưu ái hơn người, cơ hội thay đời đổi vận có một không hai.

Dù ngày trước có khó khăn, gian khổ thế nào thì từ thời gian này trở đi, tuổi Thân cũng phất lên không tưởng. Vận may của bạn sẽ tăng vọt, công việc thăng tiến vượt trội, tiền tài dư dả. Những người đang có ý trung nhân trong giai đoạn này có thể sẽ suy tính tới chuyện kết hôn.

Đầu năm 2024 đỏ rực từ tiền bạc đến tình duyên, 3 con giáp Thần Tài mở lối, quý nhân gõ cửa, thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người có bản tính thiện lương, hiền lành, chính vì vậy nên họ có lòng tin người. Tuổi trẻ dễ bị lợi dụng nên thường gặp chuyện không may về tiền bạc. Tuy nhiên họ cũng thông minh, nắm bắt thời cơ cực tốt nên kinh tế thường dư dả.

Đầu năm 2024, Mùi sẽ được quý nhân phù trợ luôn bên cạnh, sự nghiệp cứ thế đi lên như diều gặp gió, vô cùng suôn sẻ. Tiền tài, của cải thiên hạ đua nhau kéo vào nhà bạn mà chẳng cần tốn nhiều công sức, làm một hưởng mười, an nhàn vô cùng.

Đầu năm 2024 đỏ rực từ tiền bạc đến tình duyên, 3 con giáp Thần Tài mở lối, quý nhân gõ cửa, thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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