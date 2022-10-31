Đã may mắn còn trúng vận tốt, trong 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần (tháng 10, 11), 3 con giáp bỗng chốc giàu sụ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 20:17

Trong thời gian này, những con giáp may mắn dưới đây chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp phát tài bởi bạn được cát tinh phù trợ hết mực khi sang tháng 10 và 11 âm lịch. Người làm đầu tư hoặc buôn bán sẽ tìm tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Bạn không còn đi theo những lối mòn được người khác vẽ sẵn ra nữa mà không ngại mở lối đi riêng.

Thời điểm này, bản mệnh cũng cần chú ý tham khảo ý kiến của người xung quanh, đừng quá khăng khăng nghe theo ý của cá nhân mình để tránh những rủi ro không đáng có. Nhận tiền về tay, bạn có thể thoải mái chi tiêu, nhưng nhớ hãy để lại một khoản để tiếp tục đầu tư và dự phòng cho tương lai đấy nhé, đừng biến mình thành con giáp hay vay tiền.

Đã may mắn còn trúng vận tốt, trong 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần (tháng 10, 11), 3 con giáp bỗng chốc giàu sụ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Người tuổi Mão là con giáp phát tài bởi bạn được cát tinh phù trợ hết mực khi sang tháng 10 và 11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có thể hoàn toàn yên tâm kê cao gối ngủ ngay trong 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần khi cát khí rất vượng, nhiều chuyện may mắn cùng ghé thăm một lúc. Tài lộc có dấu hiệu sẽ ào ào đổ về nhà bạn, lộc lá nhiều không kể xiết khi có nhiều cát tinh cùng tụ hội.

Thời điểm này, người làm công ăn lương có thêm nhiều khoản thu từ lương thưởng, còn người kinh doanh thì buôn bán phát đạt, lợi nhuận tăng cao. Đây cũng là quả ngọt mà thời gian qua bạn đã làm việc hết sức mình thì tất nhiên sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.Đáng chú ý, nhiều cơ hội tốt sẽ bùng nổ trong thời gian sắp tới này nên bạn nhớ chú ý chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ nhé. Bạn sẽ giành được vị trí xứng đáng cũng như tìm kiếm được không gian phát triển trong tương lai.

Đã may mắn còn trúng vận tốt, trong 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần (tháng 10, 11), 3 con giáp bỗng chốc giàu sụ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Người tuổi Thìn có thể hoàn toàn yên tâm kê cao gối ngủ ngay trong 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần khi cát khí rất vượng, nhiều chuyện may mắn cùng ghé thăm một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Đúng tháng 10 và 11 âm lịch, tài lực của người tuổi Tị khá dồi dào. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm này bởi tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Có thể người làm ăn kinh doanh sẽ phải không ngừng cố gắng, chuyển động liên tục nếu muốn bắt kịp với nhiều điều thay đổi đấy nhưng bạn sẽ nhận ra rằng sự năng động và tự chủ sẽ giúp bạn kiếm được những cơ hội phát triển rất tốt, dù có hơi vất vả một chút nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng. 

Đã may mắn còn trúng vận tốt, trong 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần (tháng 10, 11), 3 con giáp bỗng chốc giàu sụ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Đúng tháng 10 và 11 âm lịch, tài lực của người tuổi Tị khá dồi dào. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhà

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