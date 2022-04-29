Cuối tuần này, Thần Tài điểm danh, 3 con giáp may mắn có tên trong sổ vàng tài lộc, của cải đề huề, tài chính bao la, sự nghiệp hòa phát, công danh thành toại

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 23:38

Tử vi 12 con giáp dự đoán, vì có tên trong sổ đỏ của Thần Tài mà 3 con giáp may mắn này giàu lên trông thấy, tài chính thăng hoa, của cải dồi dào, phước lành hội tụ, vạn sự hanh thông trong cuối tuần này.

Tuổi Tỵ

Cuối tuần này sẽ là thời điểm vận khí của người tuổi Tỵ lên cao. Bạn được khuyên hãy sẵn sàng cho mọi hành trình bởi điềm báo tử vi cho thấy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản mệnh phía trước. Đó có thể là những niềm vui bất ngờ không thể đoán biết được. Mọi khó khăn được đẩy lùi, trả lại cho bạn sự thảnh thơi đáng có.

Chuyện tình cảm bủa bản mệnh cũng có nhiều màu sắc rực rỡ. Thậm chí có nhiều cặp đôi mải mê trong hạnh phúc ngọt ngào của mình mà quên hết những vấn đề đang diễn ra xung quanh. Một số người độc thân lúc này đã chịu mở lòng tìm hiểu người mới sau một thời gian khó khăn trước đó.

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Cuối tuần này sẽ là thời điểm vận khí của người tuổi Tỵ lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tuần này, Thần Tài sẽ luôn bên cạnh tuổi Dần giúp mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn. Trong công việc họ tập trung hết sức cấp độ làm việc nỗ lực hết mình để kiếm và bù lại số tiền đã tiêu từ trước. Vì vậy cuộc sống của họ luôn thoải mái và lạc quan.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, cuối tuần này, tuổi Dần sẽ gặt hái cực kỳ nhiều may mắn, nguồn tài chính với khoản thu bất tận sẽ khiến bạn có phần choáng váng. Không chỉ những thế, bạn còn khám phá thêm nhiều lĩnh vực khác, phương diện đầy mới mẻ nhưng không kém phần màu mỡ và béo bở, đây chính là cơ hội để bạn phát huy khả năng kinh doanh tài giỏi của mình.

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Cuối tuần này, Thần Tài sẽ luôn bên cạnh tuổi Dần giúp mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cuối tuần này cho hay, trên phương diện tài lộc, tuổi Mão phát tài, đặc biệt rủng rỉnh nhất. Người làm ăn cũng nhanh chóng nắm bắt thời cơ trong những ngày này mà kiếm thêm được khoản ưng ý. Dù có thể chạy ngược chạy xuôi một chút nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng, thậm chí là ngoài sức mong đợi.

Theo tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn này, người tuổi Mão muốn thực hiện việc gì cũng đều suôn sẻ, hanh thông, mặc dù ban đầu có hơi gặp chút trục trặc nhưng cuối cùng cũng được giải quyết nhanh gọn đến không ngờ.

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Tử vi cuối tuần này cho hay, trên phương diện tài lộc, tuổi Mão phát tài, đặc biệt rủng rỉnh nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày tới (30/4 - 1/5), Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp này may mắn mỉm cười, quan lộ rộng mở, tiền tài dư dả, của cải đề huề

Tử vi 2 ngày tới (30/4 - 1/5), Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp này may mắn mỉm cười, quan lộ rộng mở, tiền tài dư dả, của cải đề huề

Theo dự đoán tử vi 2 ngày tới (30/4 - 1/5), vận mệnh 3 con giáp này sáng bừng lên cho thấy đường tài lộc và công danh sẽ ngày càng thăng tiến và vượng phát, tiền đồ xán lạn, gia đạo ấm êm.

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