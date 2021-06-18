Cuối tuần này (19-20/6): 3 tuổi may mắn nhận lộc trời ban, ngồi nhà cũng có hợp đồng bạc triệu đến tận tay

Tâm linh - Tử vi 18/06/2021 05:52

Theo tử vi cuối tuần, đây là 3 tuổi may mắn sẽ được Thần Tài để mắt cuối tuần này, làm ăn thuận lợi, ngồi nhà có hợp đồng bạc triệu đến tay.

Tuổi Thân

Thân trời sinh là con giáp có chí hướng, dám vươn lên và không chịu sống trong nghèo khó. Càng nỗ lực, con giáp bản lĩnh này càng vươn lên trong cuộc sống, làm chủ cuộc đời, làm chủ vận mệnh.

Theo tử vi cuối tuần, trong ngày thứ Bảy, quý nhân sẽ đến nhà Thân, từ đây, con giáp có cơ may đổi vận bất ngờ. Chẳng những ăn nên làm ra, tiền chất chật nhà, Thân còn được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Tài vận viên mãn, phúc lộc tề tựu. Nếu biết tận dụng cơ hội, càng về cuối năm, Thân càng ăn nên làm ra, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. 

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Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ thuộc tuýp người thông minh xuất chúng, cực khôn khéo, tinh anh. Đây chính là thế mạnh giúp họ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, trước ngưỡng 35 không có nhà cao cửa rộng thì cũng là ông to bà lớn, chức cao vọng trọng nơi công sở. 

Ngày cuối tuần này (19-20/6), Tỵ sẽ được thần tài bật đèn xanh, làm việc gì cũng thuận lợi, tươm tất. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, càng hăng say lao động, Tỵ sẽ càng có của ăn của để. Vận may đến bất ngờ đến nỗi Tỵ có thể trúng số độc đắc, một đêm tỉnh dậy đã trở thành đại gia. Tử vi cũng nhắc nhở Tỵ nên chú ý đến tiểu nhân xung quanh, vì có họa mất tiền do bị hãm hại. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của Mùi đã rất thuận lợi trong tuần qua. Vào cuối tuần này, vận may tiếp tục kéo đến ùn ùn. Nếu biết tận dụng cơ hội, Mùi sẽ có trong tay mọi thứ, càng cố gắng càng được ơn trên đáp đền, tiền về như nước. 

Theo tử vi 12 con giáp, không những công việc vận hành trơn tru, thuận lợi, cuối tuần này Mùi còn sẽ liên tục đón tin vui tình duyên, vận đào hoa nở rộ. Nếu đang độc thân thì đây chính là thời điểm Mùi tìm được một nửa như ý cho riêng mình đấy. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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