Đúng ngày 1/6, những tuổi này được PHÚ QUÝ gõ cửa, tiền túi rủng rẻng, dễ có số trở thành đại gia

12 con giáp tử vi 30/05/2021 07:11

Theo tử vi ngày mới, vừa bước sang ngày 1/6, 3 con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hố vàng hố bạc vì Phú Quý tìm tới tận cửa, giàu sang tột đỉnh, dễ trở thành đại gia.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới chúc mừng tuổi Dần vì bạn sẽ bước vào ngày 1/6 với vận trình đỏ rực. Họ còn có quý nhân giúp đỡ, cho Dần lời khuyên để con đường thành công dễ dàng hơn. Nhờ vậy mà họ có thêm kinh nghiệm và động lực để bứt phá trong sự nghiệp. Ngày đầu tháng, việc ký được hợp đồng lớn giúp bạn khẳng định thêm vị trí của mình ở công ty và trong mắt sếp. Người làm công việc kinh doanh thì khách hàng ùn ùn kéo đến, các thương vụ đều thuận lợi.

Tình duyên có dấu hiệu khởi sắc chỉ là nếu thực sự có tình cảm với người ấy thì tuổi Dần cần phải chín chắn hơn, bản lĩnh hơn và rạch ròi hơn. Khi đối phương nhận ra tình cảm chân thành của bạn, họ sẽ đón nhận một cách nhiệt tình.

tu vi ngay moi 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Trời sinh những ai cầm tinh con Trâu đều vô cùng hiền lành, chân thật, lương thiện hơn người. Họ chịu khó, rất giàu chí tiến thủ, bản lĩnh và đầy lý trí. Họ trưởng thành hơn người khác, già dặn hơn tuổi, luôn là chỗ dựa vững chắc của người thân, bạn bè.

Bước sang tháng 6/2021, đây khoảng thời gian khởi đầu cho ba tháng đỏ thắm như son của người tuổi Sửu. Đặc biệt, trong ngày 1/6, tuổi Sửu sẽ nhận được những cơ hội mới trong sự nghiệp. Họ được dự báo sẽ bước vào môi trường làm việc mới, được học hỏi những kỹ năng, kinh nghiệm mới. Với người mua bán nhỏ lẻ, do được Thần Tài chiếu cố, chuyện làm ăn của tuổi Sửu có tiến triển tốt, nhiều khoản thu nhập sẽ đến khiến tuổi Sửu viên mãn.

tu vi ngay moi 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Trong tháng 6, tuổi Tỵ có sự bứt phá mạnh trong sự nghiệp của mình. Nhờ nỗ lực bỏ ra không mệt mỏi, Tỵ sẽ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập càng lúc càng dồi dào, tiền túi luôn rủng rẻng.

Theo tử vi 12 con giáp, ngày đầu tháng 6 là ngày mà vận trình tài lộc của tuổi Tỵ chuyển biến vô cùng tích cực. Sau bao tháng ngày tài lộc xui xẻo thì con giáp này cũng tìm được cơ hội kiếm tiền cho mình. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có lộc trời cho. Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ đón tài lộc khá lớn, tăng thêm nguồn thu nhờ lợi nhuận tăng cao rõ rệt. Thời gian này đường tình duyên của tuổi Tỵ khá bình ổn, con giáp này không có nhiều điều phải lo lắng. Bản mệnh hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của mình nhé.

tu vi ngay moi
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Từ khóa:   tử vi ngày 1/6 tử vi 1/6 tử vi ngày 1/6/2021

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 28 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực