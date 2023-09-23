Cuối tháng 9 tụ tài cầu may, đầu tháng 10 phúc khí tràn trề, 3 con giáp ra cửa là tiền đầy túi, vận may chiếu sáng rực trời

Top 3 con giáp may mắn nhất khi sang cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, tài lộc dồi dào, tình cảm như ý, cuộc sống ngày càng có màu sắc rực rỡ, tươi đẹp.

Tuổi Thân Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có sự trợ giúp của Thần Tài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Họ sẽ tạm biệt những ngày tháng thiếu may mắn, chật vật kiếm tiền. Thời gian tới, họ sẽ sống trong không khí lễ hội, mọi sự thuận buồm xuôi gió, công việc đạt được nhiều thành tựu. Một số con giáp tuổi Thân còn may mắn gặp gỡ được những tiền bối có kinh nghiệm, chỉ cho bạn cách kiếm tiền và phát triển sự nghiệp tốt hơn. Con giáp tuổi Thân cần chú ý học cách bình tĩnh và làm việc gì cũng không nóng vội. Dù khó mấy cũng không được bỏ cuộc. Với những nỗ lực như vậy, chẳng bao lâu nữa cuộc sống của người tuổi Thân sẽ đơm hoa, kết trái ngọt.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là những người có phản ứng nhanh nhẹn, hành động mạnh mẽ. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, con giáp tuổi Tuất sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá để sống sung túc hơn. Người tuổi Tuất có vận may lớn, vận đào hoa cũng nở rộ, có thể gặp được tình yêu trong đời. Bạn nào đang độc thân có thể cân nhắc để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Đương nhiên, để có được một cô gái (chàng trai) như ý, tốt bụng thì trước hết bạn phải là một người hấp dẫn, tốt bụng và đáng tin cậy.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Người tuổi Dậu rất đáng ngưỡng mộ. Họ không chỉ là những người có tài năng mà còn có trí thông minh xuất sắc, ứng xử tính tế. Có thể ví von người tuổi Dậu là những "chuyên gia lão luyện" trong cách đối nhân xử thế. Bắt đầu cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu sẽ có cơ hội đạt được tài lộc dồi dào. Những sự kiện khiến người tuổi Dậu hạnh phúc sẽ nối tiếp nhau mà đến. Cuộc sống của họ ngày càng có màu sắc rực rỡ, một tương lai tươi sáng và cuộc sống ngày một vui vẻ, viên mãn hơn. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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