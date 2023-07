Cuối tháng 1/2022, tai ương đeo bám 3 con giáp cẩn trọng gặp lừa đảo mất hết tiền bạc, tay trắng đón Tết, làm gì cũng trặc trặc bất lợi

Tài lộc của người tuổi Mùi có nguy cơ giảm sút khá mạnh trong khoảng thời gian giáp Tết. Dù bạn đã nỗ lực rất nhiều nhưng có thể thành quả thu về không phản ánh chính xác công sức bạn đã bỏ ra. Việc đầu tư không phải là quyết định khôn ngoan lúc này. Vận khí sa sút, tiểu nhân tiềm ẩn, bạn nên chú trọng tính an toàn khi kinh doanh hơn là mạo hiểm.

Theo tử vi, cuối tháng này, người tuổi Thân có thể sẽ vướng phải những rắc rối không đáng có do đồng nghiệp mang lại hoặc sẽ rất có nguy cơ gặp lừa đảo mất tiền mất của. Tuổi Thân sẽ không may trở thành một trong 3 con giáp xui xẻo nhất trong khoảng thời gian trước Tết âm lịch 2022, do bị một số sao hung tinh chiếu mệnh khiến mọi mặt của bạn đều không được như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc tuổi Thân rất dễ bị sa sút khó kiểm soát. Năm 2022, tuổi Thân phạm Thái Tuế. Vận trình gặp nhiều bất lợi. Cuộc sống khó lòng suôn sẻ như ý muốn. Đôi lúc, áp lực nặng nề từ công việc - tài chính khiến bản mệnh dễ cảm thấy chán nản. Đâm ra tâm lý ngại khó ngại khổ, hay muốn từ bỏ, buông xuôi.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo tuổi Tuất có điềm báo bị xui xẻo đeo bám vào cuối tháng này nên rắc rối mà bản mệnh phải đối mặt sẽ không nhỏ. Tuổi Tuất thời điểm này có thể bị tiểu nhân hãm hại, gài bẫy hoặc chịu nhiều thất bại khác nhau khiến bạn vô cùng áp lực. Áp lực bủa vây khiến tinh thần làm việc của con giáp này cũng không mấy hăng hái, sức cống hiến giảm sút ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu suất công việc.



Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên dành cho Tuất là hãy cố gắng giữ bình tĩnh, bởi điềm báo còn cho thấy tháng này Tuất dễ nảy sinh tính đố kỵ, có thể là không hài lòng. Cũng nên tránh việc đầu tư kinh doanh vào thời điểm này bởi sẽ chẳng mấy thuận lợi, bạn rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu, hòa vốn là may rồi. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ vấn đề trước khi đưa ra quyết định để hạn chế mắc phải sai lầm, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân quấy phá. Tuất cũng cần phải hạn chế tranh chấp, cãi vã với đồng nghiệp, cấp trên của mình hoặc vướng vào những chuyện thị phi nơi công sở.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.