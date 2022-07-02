Cuối ngày mai 2/7: Kiếp tài giáng họa, 3 con giáp này cẩn thận kẻo tiền mất tật mang, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, tình duyên trúc trắc

Tuổi Tỵ ngày mai sẽ có nhiều suy nghĩ rối bời trong chuyện tình cảm, dường như bạn đang gặp những kẻ ném đá giấu tay, cố tình tung những tin đồn thất thiện khiến cho quan hệ của bạn và đối phương có những rạn nứt, thiếu đi sự tin tưởng cần thiết. Nếu chưa có những cơ sở cụ thể, bạn cứ thận trọng, đừng vội phán quyết mà nên tìm hiểu kỹ sẽ tốt hơn. Nếu đôi bên yêu thương nhau đủ lớn thì không ai có thể làm lung lay được.

Bản thân con giáp này đang có những suy nghĩ phức tạp, tiêu cực nên khó có được sự quyết đoán cần thiết. Bạn sẽ phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và tâm lực để có thể giải quyết công việc. Tài lộc không được như mong đợi. Nhưng nếu tuổi Tỵ nhanh nhạy một chút thì cũng giúp mọi việc suôn sẻ hơn.

Công việc ngày mai không được suôn sẻ, bạn có xu hướng bế quan tỏa cảng, tự giày vò chính mình. Dù gặp khó khăn nhưng bạn không hỏi ai, cũng không chịu chia sẻ với ai.

Công việc ngày mai không được suôn sẻ, bạn có xu hướng bế quan tỏa cảng, tự giày vò chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi phương Đông của 12 con giáp Lời khuyên cho người tuổi Hợi trong ngày mai là chớ nên phụ thuộc quá nhiều vào trực giác của bản thân. Ngày có Thiên Quan ngăn trở, mọi hành động cảm tính của bạn đều có thể phải trả giá rất đắt và khó mà khắc phục được trong chốc lát.

Tốt nhất, bạn hãy nghe mách bảo từ lý trí, phân tích mọi việc dựa trên những con số, những góc độ thực tế nhất, điều đó sẽ giúp ích cho công việc của bạn hơn.

Ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh không được như ý. Một phần lý do là sự cố chấp của bạn làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp ngày mai, Ngọ Ngọ Tự Hình gây ra những tác động xấu khiến tâm trạng bản mệnh không được tốt lắm. Bạn đặt ra những yêu cầu quá cao nên dễ đâm đầu vào bế tắc trong suy nghĩ của mình, không tìm được lối thoát cho những bất an trong lòng.

Cũng trong ngày mai, trạng thái tinh thần bất ổn nên bạn tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính.

Trong ngày có Kiếp Tài giáng họa, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻo mất tiền mất của hoặc bị người khác lừa gạt tiền bạc. Tiền bạc có sức cám dỗ rất lớn, nó có thể sai khiến con người đánh mất đạo đức để làm những việc xấu xa nhất nên đừng bao giờ cả tin vào những người mà mối quan hệ của bạn và người ấy được xây dựng từ tiền bạc.

Trong ngày có Kiếp Tài giáng họa, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻo mất tiền mất của - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo