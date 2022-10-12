Các dấu hiệu chiêm tinh học vào ngày hôm nay, Thứ Tư 12/10/2022, cho thấy những vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với Tuổi Mùi, bạn trở nên dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn những ngày khác. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ.

Tình cảm đi xuống do Thổ Thủy tương khắc, có điềm tranh cãi với người thân hoặc bất đồng quan điểm với bạn bè. Tuổi này khá nóng tính, không có quan niệm nhún nhường một ai nên cũng dễ làm mất lòng người khác, thi thoảng lại có xích mích nhỏ nổ ra.

Tử vi hôm nay nhắc nhở Tuổi Mùi đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận không đáng phải quan tâm, nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ mọi muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống , bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi.

Tử vi hôm nay nhắc nhở Tuổi Mùi đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 12/10/2022 hôm nay, tuổi Tuất rất nhiệt tình tập trung vào làm một việc gì đó, nhưng mọi người xung quanh lại hoàn toàn thờ ơ. Thái độ này hiến bản mệnh cảm thấy bị cô lập, nhất là khi rất mong nhận được sự công nhận từ mọi người.

Tương Hình cục lâm vận khiến tinh thần của tuổi này sa sút, khó kiếm tiền, không tập trung làm ăn. Dạo gần đây bạn bị áp lực kinh tế đè nặng, tiền kiếm được bao nhiêu cũng trôi đi hết, không có hứng làm ăn, chỉ muốn buông xuôi tất cả về nghỉ ngơi.

Về mặt tình cảm, con giáp này được khuyên nên xem lại cách hành xử với một nửa của mình. Tưởng là việc nhỏ nhưng đó có thể là nguy cơ gây tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đừng quên giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong mọi mối quan hệ cá nhân lẫn công việc.

Tương Hình cục lâm vận khiến tinh thần của tuổi này sa sút, khó kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 12/10/2022 hôm nay, tuổi Sửu nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói kẻo vạ miệng. Một lời bản mệnh nói ra cũng phải cân nhắc thật kỹ, nhất là khi xung quanh có rất nhiều người lớn tuổi.

Con giáp này có thể rơi vào tình huống khó khăn chỉ vì bản mệnh không giỏi trong việc ứng xử lại vội vàng tin người không đáng tin. Có thể bản mệnh sẽ buộc phải đối mặt với một quyết định quan trọng, trong khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Thứ Tư này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Con giáp này có thể rơi vào tình huống khó khăn chỉ vì bản mệnh không giỏi trong việc ứng xử - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo