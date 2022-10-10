Cuối ngày hôm nay 10/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cần cẩn thận trong mọi việc, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tương Hại ngăn lối, người tuổi Hợi dễ vướng phải thị phi, mâu thuẫn trong ngày hôm nay, dù bạn đã cố gắng hết sức để tập trung vào nhiệm vụ của mình. Có vẻ như kẻ tiểu nhân sẽ luôn tìm ra cách để gây rắc rối cho bạn.

Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe , đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người làm văn phòng không nên ngồi một chỗ quá lâu, người cao tuổi chớ nên làm việc hoặc tập thể dục quá sức.

Người làm ăn kinh doanh có thể sẽ phải nhận sự cạnh tranh kịch liệt tới từ đối thủ. Bản mệnh cần giữ vững lập trường và nắm rõ lợi thế cạnh tranh của bản thân, như vậy mới không sợ đối phương chơi xấu, rơi vào cảnh hao tài tốn của.

Người làm ăn kinh doanh có thể sẽ phải nhận sự cạnh tranh kịch liệt tới từ đối thủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay Thương Quan khuyên người tuổi Mùi nên tuân theo yêu cầu của lãnh đạo trong ngày thứ 2 này, đừng nên tỏ ý phản đối quá rõ ràng, khiến cấp trên mất mặt. Dù có bất mãn đi chăng nữa, bạn cũng nên tìm cách khéo léo để thể hiện quan điểm.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá hiếu thắng, so đo hơn thua trong mọi việc. Đặc biệt, hành động dùng mọi cách để giành thắng lợi, thậm chí sẵn sàng hãm hại người khác là nên tránh. Nếu bạn giành chiến thắng bằng cách đó thì chẳng vẻ vang gì.

Vận trình tình duyên của Tuổi Mùi lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Tuổi Mùi cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Vận trình tình duyên của Tuổi Mùi lại kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ Thân Tương Xung, người tuổi Ngọ cần phải cẩn trọng trong mọi việc. Kẻ tiểu nhân xuất hiện trong ngày hôm nay có thể sẽ cố tình tìm cách gây khó dễ cho bạn, khiến các công việc vốn đang tiến triển suôn sẻ gặp phải trục trặc bất ngờ.

Hôm nay Hỏa khắc Kim cảnh báo người tuổi Ngọ rằng có thể bạn đang hiểu lầm nửa kia trong một vấn đề nào đó đấy. Trước khi tin theo lời người ngoài rồi nghi ngờ, chất vấn người ấy bằng thái độ khó chịu, bạn hãy thử lắng nghe lời người ấy nói xem sao.

Trong gia đình, những người trẻ tuổi có thể trở nên mâu thuẫn với cha mẹ hoặc anh chị em trong nhà do những suy nghĩ khác biệt. Bạn nên thử lắng nghe ý kiến của người đi trước trước khi khăng khăng với quan điểm của bản thân. Đừng đặt cái tôi cá nhân quá cao như vậy.

Ngọ Thân Tương Xung, người tuổi Ngọ cần phải cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo