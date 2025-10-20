Cuối hôm nay (20/10/2025), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 20/10/2025 03:15

3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ một đường hanh thông. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán sẽ có thể mở rộng quy mô hiện tại. Người làm công ăn lương nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhờ đó mà “như cá gặp nước”, một đường leo cao.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ luôn tràn ngập tiếng cười. Bản mệnh chủ động dành cho đối phương những tình cảm chân thành, cử chỉ quan tâm đúng mực mà những người đang yêu mong muốn được nhận. Đối phương còn tinh tế trong mọi việc, giúp cho đối phương luôn có cảm giác thoải mái, được trân trọng và yêu thương.

Cuối hôm nay (20/10/2025), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Đây là thời điểm để người tuổi Ngọ dễ dàng đạt được nhiều thành tựu trên con đường công danh bổng lộc. Khi bản mệnh làm việc với tinh thần hăng say, cầu toàn, không ngại khó thì chắc chắn những “quả ngọt” sẽ tới với bạn. Đồng thời, năng lực làm việc ổn định cùng khả năng ứng biến linh hoạt của bạn cũng được cấp trên đánh giao cao và cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Nhờ quý nhân soi đường dẫn lối nên chuyện tình yêu đôi lứa của con giáp này sẽ ngày càng bền chặt. Tình cảm đôi lứa tiến triển bình ổn, hạnh phúc, có những lúc không cần nói ra thì hai người vẫn có sự thấu hiểu nhau đặc biệt.

 

Cuối hôm nay (20/10/2025), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông đủ đường. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin vào trí tuệ và các quyết định của bản thân trong giai đoạn này. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn.

Vận trình tình cảm êm đềm hoà hợp. Tử vi cho thấy tình yêu lứa đôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân ngoại cảnh. Dù mối quan hệ vẫn còn tồn tại nhiều điểm khác biệt nhưng người trong cuộc luôn biết cách để dung hòa lẫn nhau.

Cuối hôm nay (20/10/2025), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối hôm nay (20/10/2025), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối hôm nay (20/10/2025), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Vợ mang thai 5 tháng vẫn miệt mài nịt bụng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo sự thật kinh hoàng khiến người chồng 'rụng rời' ôm hận

Vợ mang thai 5 tháng vẫn miệt mài nịt bụng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo sự thật kinh hoàng khiến người chồng 'rụng rời' ôm hận

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Cô dâu trẻ choáng váng, phải chạy trối chết khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn vì điều khiến cô 'hóa đá

Cô dâu trẻ choáng váng, phải chạy trối chết khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn vì điều khiến cô 'hóa đá

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi, tất cả chỉ vì một câu nói "chí mạng" của mẹ anh ta

Bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi, tất cả chỉ vì một câu nói "chí mạng" của mẹ anh ta

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Đại gia phũ phàng "ruồng bỏ" nhân tình bằng câu nói, khiến cô gái phải sống trong tủi nhục suốt 1 năm trời

Đại gia phũ phàng "ruồng bỏ" nhân tình bằng câu nói, khiến cô gái phải sống trong tủi nhục suốt 1 năm trời

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
3 con trai bàng hoàng nhận tin không phải con ruột của mẹ khi đi hiến tủy, sự thật mẹ giấu kín mới là điều chấn động

3 con trai bàng hoàng nhận tin không phải con ruột của mẹ khi đi hiến tủy, sự thật mẹ giấu kín mới là điều chấn động

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Lần cuối nằm bên nhau, người vợ thều thào lời này khiến người chồng bật khóc vì biết sắp phải chia xa

Lần cuối nằm bên nhau, người vợ thều thào lời này khiến người chồng bật khóc vì biết sắp phải chia xa

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Đi câu cá, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ninh bị lưỡi câu ghim sâu vào đầu

Đi câu cá, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ninh bị lưỡi câu ghim sâu vào đầu

Đời sống 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/10/2025), 3 con giáp 'chạm trúng mỏ vàng', vận trình suôn sẻ trăm đường, tiền đổ về túi 'nhiều như thác đổ'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/10/2025), 3 con giáp 'chạm trúng mỏ vàng', vận trình suôn sẻ trăm đường, tiền đổ về túi 'nhiều như thác đổ'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Sau ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi