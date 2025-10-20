Cuối hôm nay (20/10/2025), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'.

Tuổi Sửu Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ một đường hanh thông. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán sẽ có thể mở rộng quy mô hiện tại. Người làm công ăn lương nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhờ đó mà “như cá gặp nước”, một đường leo cao. Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ luôn tràn ngập tiếng cười. Bản mệnh chủ động dành cho đối phương những tình cảm chân thành, cử chỉ quan tâm đúng mực mà những người đang yêu mong muốn được nhận. Đối phương còn tinh tế trong mọi việc, giúp cho đối phương luôn có cảm giác thoải mái, được trân trọng và yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Đây là thời điểm để người tuổi Ngọ dễ dàng đạt được nhiều thành tựu trên con đường công danh bổng lộc. Khi bản mệnh làm việc với tinh thần hăng say, cầu toàn, không ngại khó thì chắc chắn những “quả ngọt” sẽ tới với bạn. Đồng thời, năng lực làm việc ổn định cùng khả năng ứng biến linh hoạt của bạn cũng được cấp trên đánh giao cao và cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Nhờ quý nhân soi đường dẫn lối nên chuyện tình yêu đôi lứa của con giáp này sẽ ngày càng bền chặt. Tình cảm đôi lứa tiến triển bình ổn, hạnh phúc, có những lúc không cần nói ra thì hai người vẫn có sự thấu hiểu nhau đặc biệt. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông đủ đường. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin vào trí tuệ và các quyết định của bản thân trong giai đoạn này. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn. Vận trình tình cảm êm đềm hoà hợp. Tử vi cho thấy tình yêu lứa đôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân ngoại cảnh. Dù mối quan hệ vẫn còn tồn tại nhiều điểm khác biệt nhưng người trong cuộc luôn biết cách để dung hòa lẫn nhau. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-hom-nay-20102025-3-con-giap-ngua-au-on-quy-nhan-cui-au-hot-tai-loc-su-nghiep-thang-tien-nhu-rong-but-toc-744392.html