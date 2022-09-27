Cửa quỷ môn đóng lại trong 3 ngày sắp tới đây (28, 29, 30/9): vận đen thoát khỏi 3 con giáp này, làm gì cũng thuận lợi trôi chảy, phú quý rợp trời xanh

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 07:15

Trong 3 ngày còn lại của tháng 9 dương lịch, những con giáp sẽ gặp vận may bất ngờ, hoá hung thành cát, quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa!

Tuổi Sửu

Khi nhắc tới tuổi Trâu, ấn tượng đầu tiên của mọi người là tính cách trầm ổn và khiêm tốn, thực tế thì người tuổi Sửu rất chính trực, không chỉ thích giúp đỡ người khác mà còn thường xuyên cống hiến đến quên mình. Đôi khi họ sẽ trầm lặng, nhưng đối với bạn bè xung quanh thì luôn chân thành tuyệt đối.

Cửa quỷ môn đóng lại trong 3 ngày sắp tới đây (28, 29, 30/9): vận đen thoát khỏi 3 con giáp này, làm gì cũng thuận lợi trôi chảy, phú quý rợp trời xanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiên tri có nói rằng, trong 3 ngày còn lại của tháng 9 (28, 29, 30/9), cuộc sống của tuổi Sửu sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra tuổi Sửu còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Cùng với tài lộc gấp đôi, họ không chỉ giàu sang mà còn đắt hàng, lương sẽ tăng trong ba tháng tới, không thiếu tiền mua đồ. Đồng thời đi đâu, làm gì cũng được quý nhân hoan nghênh. Do được phúc khí, vận may của họ sẽ tiếp tục đến. Sửu sẽ nắm bắt cơ hội kiếm tiền, an nhàn hạnh phúc bên gia đình.

Tuổi Mão

Mão khá ít nói, sống thu mình. Tuy nhiên, Mão tài giỏi hơn người và có nhiều tham vọng. Người tuổi này chủ động, tự giác trong công việc. Mão không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình chứ không an phận thủ thường.

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 dương lịch cho biết, người tuổi Mão sẽ đón lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Cửa quỷ môn đóng lại trong 3 ngày sắp tới đây (28, 29, 30/9): vận đen thoát khỏi 3 con giáp này, làm gì cũng thuận lợi trôi chảy, phú quý rợp trời xanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của người tuổi Mão cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Mão có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Mão gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tuổi Dậu

Dậu vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dậu luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dậu đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Cửa quỷ môn đóng lại trong 3 ngày sắp tới đây (28, 29, 30/9): vận đen thoát khỏi 3 con giáp này, làm gì cũng thuận lợi trôi chảy, phú quý rợp trời xanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 cho thấy, Dậu sẽ có vận may bùng nổ, buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dậu sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Dậu hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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