Con giáp nào dính thị phi trong tháng 9 âm lịch này?

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 00:35

Bước qua tháng 9 âm lịch này nhiều điều diệu kỳ sẽ xảy ra với các con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Tử vi nói răng trong tháng 9 âm lịch, hung vận tăng lên nhanh chóng khiến tuổi Tý gặp nhiều tình huống khó khăn.

Trong tháng, Nguyệt Lệnh lâm Tử cộng thêm hung tinh Thiên Cẩu chiếu mệnh, nhiều thách thức ập tới khiến tuổi Tý không được an nhàn. Bản mệnh cần phải đề phòng tiểu nhân quấy phá, không nên đưa ra các quyết định một cách vội vàn

Trong tháng 9 âm lịch, việc giữ được tài lộc ổn định có thể coi là điểm sáng trong cuộc sống của tuổi Tý. Đây là lúc bản mệnh nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang hay bắt đầu một kế hoạch mới do vận khi bất ổn.

Tinh thần của tuổi Tý cũng thường xuyên rơi vào căng thẳng. Nếu suy nghĩ quá nhiều, áp lực không được giải tỏa, con giáp này có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tuổi Tý tốt nhất nên tìm cách thư giãn, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi tháng 9/2022 âm lịch của 12 con giáp, tháng này là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với người tuổi Thìn. Bạn cần phải không ngừng nỗ lực, quyết tâm, bên cạnh đó phải chủ động phát hiện những điểm yếu của mình và có cách thay đổi thì mới cải thiện được vận thế.

Trên phương diện sự nghiệp, do có cục diện Tương Xung đem lại những tác động tiêu cực nên bạn khó có thể gặt hái được thành công như mong muốn. Thời điểm này, bạn thường xuyên mắc các lỗi sai không đáng có, cũng chính vì vậy mà bạn có xu hướng đổ lỗi cho người khác, không chịu nhận trách nhiệm về mình.

Bản tính cứng đầu cứng cổ sẽ chỉ khiến bạn càng ngày càng vướng phải những vấn đề khó giải quyết hơn mà thôi. Con giáp này cần phải chú tâm hơn vào sự nghiệp của mình, chớ nên được chăng hay chớ, theo tuvingaynay.com một khi được phân công nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Con giáp nào dính thị phi trong tháng 9 âm lịch này? - Ảnh 1

Chuyện đầu tư cũng khó gặt hái được thành quả tích cực trong tháng 9 này. Nhiều vấn đề thi nhau xuất hiện khiến bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết, khiến kế hoạch có xu hướng giậm chân tại chỗ. Bên cạnh đó, việc chi tiêu quá phóng tay, không có kế hoạch cụ thể cũng khiến đồng lương vốn eo hẹp càng hết nhanh hơn.

Tuổi Tuất

Trong tháng 9, hung vận lấn át cát vận nên tuổi Tuất khó chuyển mình. Nguyệt Lệnh lâm Suy lại có Âm Sát hung tinh tác động nên công việc của tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn. Con giáp này cần đề phòng tiểu nhân đeo bám, cố gắng kiểm soát cảm xúc để duy trì tình thế ổn định.

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất lên xuống thất thường nhưng chủ yếu theo hướng xấu. Bản mệnh cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, chặt chẽ để tránh thất thoát tiền của. Trong vấn đề kinh doanh, đầu tư, tuổi Tuất nên nhìn về cái lợi lâu dài, đừng chạy theo cái lợi trước mắt mà rơi vào tình thế khó khăn, mất nhiều hơn được.

Sức khỏe của tuổi Tuất cũng có dấu hiệu giảm sút, cơ thể mệt mỏi. Con giáp này cần phải thay đổi thói quen sống, cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi, kết hợp tâm luyện thể thao để tăng khả năng chống bệnh tật.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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