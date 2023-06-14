Có Tam Hội dẫn lối, các con giáp này 2 ngày cuối tuần (17-18/6) vô cùng may mắn, hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 14:07

2 ngày cuối tuần (17-18/6), các con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, công việc gia đình đặc biệt suôn sẻ, tài vận rực rỡ.

Tuổi Dần 

Có Tam Hội dẫn lối, các con giáp này 2 ngày cuối tuần (17-18/6) vô cùng may mắn, hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Thương Quan đe dọa nên Dần làm gì cũng thấy không được thuận lợi. Những người nhiệt tình và nóng tính như bạn thường rất vất vả, có năng lực nhưng không được thể hiện. Một số người đang có ý định nghỉ việc hoặc chuyển hướng công việc do bế tắc.

May mắn có Tam Hội dẫn lối nên Dần vẫn đảm bảo được tài chính ổn định. Con giáp này có nhiều mối quan hệ làm ăn nên nguồn tiền đổ về cũng đa dạng. Khoản đầu tư của bạn dành cho con cái và cha mẹ gần đây là khoản tiền thông minh và có lãi nhất, sau này bạn sẽ rõ.

 

Đôi khi bạn học thêm những điều mới, nấu thêm những món ngon làm niềm vui cho gia đình và người yêu. Không ồn ào hay quá nồng nhiệt, tình yêu hay tình bạn của con giáp này rất bình lặng nhưng ổn định, bền lâu.

 

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão có thuận lợi nhưng cũng có khó khăn trong tuần này. Bạn có cách cư xử khéo léo nên dễ được lòng cấp trên, song đôi khi bạn hợm hĩnh, độc đoán, khiến cấp dưới hoặc đồng nghiệp cảm thấy khó chịu.

Chuyện làm ăn có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần. Bạn làm quen được với những đối tác, khách hàng khá triển vọng. Hãy hợp tác sâu rộng với đối phương, bạn sẽ thu được nhiều điều lợi và nhiều kinh nghiệm hữu ích áp dụng cho tương lai.

Trên phương diện tình cảm, Thái Âm sẽ giúp người độc thân phát triển được nhân duyên tốt lành. Bạn được bạn bè hoặc người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bản mệnh nên mở lòng trò chuyện với đối phương nhiều hơn.

Tuy nhiên, đào hoa nở rộ lại không phải là dấu hiệu tốt lành với người đã lập gia đình. Người ấy có thể cảm thấy ghen tuông vì bạn có quá nhiều các mối quan hệ bạn bè khác giới. Bạn nên chủ động giữ quan hệ hợp lý với mọi người xung quanh.

Tuổi Tý 

Có Tam Hội dẫn lối, các con giáp này 2 ngày cuối tuần (17-18/6) vô cùng may mắn, hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp 2 ngày cuối tuần (17-18/6), người tuổi Tý có tính cách tích cực, luôn nắm bắt nhịp điệu cuộc sống rất tốt.

2 ngày cuối tuần (17-18/6), vận trình của con giáp tuổi Tý có sự đột biến, làm việc gì cũng đặc biệt dễ dàng, suôn sẻ, đạt được thành tựu. làm ăn thuận lợi.

Cộng thêm sự nhiệt tình, nỗ lực của bản thân, người tuổi Tý có thể nắm chắc nhiều cơ hội trong năm nay. 2 ngày cuối tuần (17-18/6), họ sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, công việc gia đình đặc biệt suôn sẻ, tài vận rực rỡ.

Con giáp này có thể xua đuổi những rắc rối, làm giàu suôn sẻ và phát đạt ngay từ bây giờ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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