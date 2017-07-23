Có nét tướng này thì cả đời được quý nhân phù trợ, chuyện dữ thế nào cũng hóa lành

Tâm linh - Tử vi 23/07/2017 23:13

Những ai có nét quý tướng này thì luôn gặp vận may, đại nạn nào cũng vượt qua được.

Ấn đường rộng, sáng

Ấn đường là phần giữa hai mắt và đầu mày. Người sở hữu nét tướng này là người sống rất vị tha, tính tình thẳng thắn, luôn gặp được nhân duyên tốt đẹp. Họ cũng gặp không ít trắc trở nhưng luôn có quý nhân giúp sức vượt qua. Đây cũng là nét tướng ở người có cuộc sống nhiều hạnh phúc, thoải mái về sau.

Có nét tướng này thì cả đời được quý nhân phù trợ, chuyện dữ thế nào cũng hóa lành - Ảnh 1
Đây cũng là nét tướng ở người có cuộc sống nhiều hạnh phúc, thoải mái về sau - Ảnh minh họa: Internet

Có chỉ tay quý nhân

Đường chỉ tay quý nhân là đường chạy dọc theo đường sinh mệnh trong lòng bàn tay. Chủ nhân là người sống hiền lành, lương thiện. Họ luôn được nhiều người giúp đỡ, vì vậy mà dễ gặt hái thành công, đại nạn thế nào cũng có thể vượt qua.

Tai to và dày

Đây là quý tướng, báo hiệu chủ nhân có phúc phần. Người thế này thường sống thọ, được con cháu hiếu thuận, sống rất nhàn nhã khi về già. Họ dù gặp chuyện dữ thế nào cũng hóa lành.

Cằm nhỏ nhưng đầy

Chủ nhân là người thiện lương, đáng tin cậy. Họ có nhân duyên rất tốt đẹp, vì vậy tình duyên cũng rất suôn sẻ. Họ luôn được mọi người quý mến, sẵn sàng giúp sức khi họ gặp vấn đề. Trong học tập hay công việc, họ sẽ gặp được quý nhân luôn giúp sức, bảo bọc họ.

Không lộ răng khi nói chuyện

Đây là dạng người rất cẩn trọng khi làm việc, luôn rất khéo léo, làm việc có trình tự rõ ràng. Họ lại rất có đầu óc, nhanh nhạy khi giải quyết vấn đề. Dù có gặp chuyện nan giải thế nào, họ đều có thể tự vượt qua. Bản thân họ tự mang đến điều tốt lành cho mình, có được không ít thành tựu.

Hình dạng rốn tròn và sâu

Rốn càng sâu sẽ càng có đầu học, học hành giỏi giang, sự nghiệp thành công. Tính sáng tạo của chủ nhân cũng rất cao. Rốn rộng vừa phải thì chủ nhân là người hào hiệp, tiền tài luôn đầy ắp, làm kinh doanh luôn sinh lợi nhuận lớn. Rốn tròn thì chủ nhân là người lương thiện, gặp được nhiều người tốt, luôn được quý nhân phù trợ, cả đời hanh thông suôn sẻ.

Mắt phượng

Có nét tướng này thì cả đời được quý nhân phù trợ, chuyện dữ thế nào cũng hóa lành - Ảnh 2
Theo tướng số thì người có quý tướng này luôn có cuộc sống đủ đầy, giàu có sau này - Ảnh minh họa: Internet

Đây là quý tướng khiến chủ nhân được nhiều người nể trọng. Đây là người sống có phần nội tâm, ít ai có thể thấu hiểu hết họ. Dù vậy, họ luôn rất khéo léo trong cư xử với mọi người. Theo tướng số thì người có quý tướng này luôn có cuộc sống đủ đầy, giàu có sau này. Họ gặp không nhiều trở ngại, lại luôn có quý nhân phù trợ. Họ cũng có tình duyên tốt đẹp, cưới được người yêu thương, chăm lo cho họ cả đời.

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