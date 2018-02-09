Có 4 đường chỉ tay này, sớm muộn gì bạn cũng thành ĐẠI GIA, muốn gì có đó!

Người có những đường chỉ tay này khá là hiếm, trời sinh có số đại gia, cuộc đời về sau giàu sang phú quý!
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Chỉ tay tam xiên
Đây là 3 đường chỉ tay ở ba nhánh, hội tại một điểm trong lòng bàn tay. Chỉ tay này khá hiếm, nhưng lại là dấu hiệu của phú quý. Chủ nhân của đường chỉ tay này là người tốt, giỏi ăn nói, có quan hệ rộng. Họ luôn được nhiều người yêu quý và tôn trọng, có quý nhân giúp đỡ khi cần. Đây cũng là người độc lập, thành công từ sự cố gắng của bản thân. Do đó, những thành quả họ đạt được, giàu sang phú quý đều là đền đáp xứng đáng cho nỗ lực bao lâu nay của họ.
Đường chỉ tay chữ M
Đường chỉ tay M là hội tụ của 4 đường: Đường đời, vận mệnh, trí đạo và tâm đạo. Chủ nhân là người rất nhanh nhạy, có tố chất lãnh đạo. Họ gặp nhiều vận may, dễ làm nên đại sự. Hơn nữa, đây còn là người có đầu óc, quyết đoán, luôn tự tìm ra hướng giải quyết cho cuộc đời mình.
Người có bàn tay thế này thường gặt hái thành công khá sớm, có vị trí nhất định trước năm 40 tuổi. Không kể vận may trời ban, họ đã cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được thành tựu này.
Đường chỉ tay hình chữ Nhất
Đây là đường chỉ tay chạy ngang lòng bàn tay, là 2 đường trí đạo và tâm đạo hòa thành một. Chủ nhân là người có tham vọng thành công rất lớn. Với sự tập trung, khả năng học hỏi và sáng tạo không ngừng, họ luôn gặt hái nhiều thành quả trong công việc. Hơn nữa, họ còn có ý chí và kiên quyết trong mọi việc, một khi đã làm là làm đến cùng. Tương lai của những người này vô cùng sáng sủa. Cuộc đời về sau sung sướng giàu sang không lo gì.
Đường công danh có hình ngôi sao
Trên đường công danh có hình ngôi sao thì bạn quả là may mắn, cuộc đời về sau sung túc không lo gì. Người có đường chỉ tay thế này luôn có vận may bạc tiền, có những khoản thu nhập bất ngờ, tiền chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.