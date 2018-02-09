Có 4 đường chỉ tay này, sớm muộn gì bạn cũng thành ĐẠI GIA, muốn gì có đó!

Chỉ tay tam xiên

Đây là 3 đường chỉ tay ở ba nhánh, hội tại một điểm trong lòng bàn tay. Chỉ tay này khá hiếm, nhưng lại là dấu hiệu của phú quý. Chủ nhân của đường chỉ tay này là người tốt, giỏi ăn nói, có quan hệ rộng. Họ luôn được nhiều người yêu quý và tôn trọng, có quý nhân giúp đỡ khi cần. Đây cũng là người độc lập, thành công từ sự cố gắng của bản thân. Do đó, những thành quả họ đạt được, giàu sang phú quý đều là đền đáp xứng đáng cho nỗ lực bao lâu nay của họ.

Chủ nhân của đường chỉ tay này là người tốt, giỏi ăn nói, có quan hệ rộng - Ảnh minh họa: Internet

Đường chỉ tay chữ M

Đường chỉ tay M là hội tụ của 4 đường: Đường đời, vận mệnh, trí đạo và tâm đạo. Chủ nhân là người rất nhanh nhạy, có tố chất lãnh đạo. Họ gặp nhiều vận may, dễ làm nên đại sự. Hơn nữa, đây còn là người có đầu óc, quyết đoán, luôn tự tìm ra hướng giải quyết cho cuộc đời mình.