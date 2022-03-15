Chúc mừng top con giáp tài khí khởi vượng, tiền bạc đổ vào túi ầm ầm trong 17 ngày tới

3 tháng trở lại đây, cuộc sống của con giáp tuổi Mão khá phẳng lặng, không có bất ngờ lớn về tiền bạc. Thực chất là con giáp này chưa gặp may mắn, thời cơ của họ chưa đến.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là mang hình ảnh của những con người mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

17 ngày tới, người tuổi Mão nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, năm nay cũng là năm hợp với họ nên tài lộc của họ nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mão làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần.

Tuổi Tuất

Trong công việc, tuổi Tuất vốn là một người luôn tận tâm, hết lòng vì sứ mệnh và nhiệm vụ của mình. Vào 17 ngày tới, tài khí của người tuổi Tuất càng thêm phần khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm.

Đây là dịp để bản mệnh thu hồi lại số tiền đã chi ra hoặc làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian qua. Mặc dù phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng chính tài năng và sự nỗ lực của mình, người tuổi Tuất nhanh chóng khẳng định vị thế, kiếm tiền như hái, càng làm càng thành công, có nhiều nguồn thu nhập thụ động trong năm mới.

Ảnh minh họa

Điều quan trọng là bản mệnh cần xác định đúng mục tiêu và kiên trì theo đuổi. Chớ làm việc tùy hứng để rồi người nhà, người thân phải gánh chịu hoặc khắc phục hậu quả cho bạn. Mặc dù được hưởng tài khí của Thần Tài, thế nhưng có biết tận dụng đúng cách và hiệu quả hay không?

Điều này phụ thuộc phần lớn vào năng lực của bản thân mỗi người. Do vậy dù vận trình có tốt xấu hung cát thế nào, các bạn cũng cần giữ vững tinh thần chăm chỉ, nỗ lực hết mình vì công việc tin chắc rằng trời không phụ lòng người.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn là những người sắc sảo và khôn ngoan, biết nắm bắt thời cơ, biết tận dụng những thế mạnh để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Trong giao tiếp, tuổi Dậu cũng thường có mối quan hệ tốt với nhiều bạn bè xung quanh, vì vậy khi khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ.

Vào 17 ngày tới, tuổi Dậu có cơ hội được quý nhân giúp đỡ, hướng dẫn, điều này sẽ khiến cho những phiền muộn trước đó biến mất trong nháy mắt, biến vận rủi thành may mắn, mọi vấn đề đã được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, bản thân tuổi Dậu cũng có những dự định riêng nên dù làm gì cũng sẽ đều thuận buồm xuôi gió, không cần phải lo lắng quá nhiều.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo.