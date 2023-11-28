Chúc mừng 3 con giáp đúng 00h00 ngày 29/11/2023, thần tốc đổi đời, vận trình trôi chảy, an nhàn hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 21:05

Ngày mới 29/11, chúc mừng 3 con giáp sau thu vàng hốt bạc đầy nhà, tài khoản nhảy số ầm ầm, ngồi không giàu sang cũng tự đến.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 29/11/2023, tuổi Thân có họa thị phi bủa vây, nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như từng hành động. Muốn sự nghiệp tăng tiến thì cần có thái độ khiêm tốn, ham học hỏi và không ngừng nỗ lực.

Về mặt tình cảm, các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn bởi hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau. Cả hai đều có lý do cho sự bận rộn của mình nhưng thực tế cũng bởi đang cố trốn tránh những vết rạn nứt phát sinh bấy lâu. Nếu tình trạng này tiếp diễn lâu dài, tình yêu khó có thể tiếp tục tồn tại.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Chúc mừng 3 con giáp đúng 00h00 ngày 29/11/2023, thần tốc đổi đời, vận trình trôi chảy, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Thời gian tới, người tuổi Hợi sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Bản mệnh luôn là một trong những loài động vật thông minh và hóm hỉnh nhất trong con giáp này.

Người tuổi Hợi cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ nhiều người, nhất là về mặt nghề nghiệp và tài chính. Bên cạnh đó, đời sống tình duyên của bản mệnh cũng sẽ rực rỡ. Bản mệnh có thể sẽ gặp được cô gái hoặc chàng trai như ý và xây dựng được mối quan hệ sâu đậm, gắn bó.

Vậy nên người tuổi Hợi hãy tận dụng tốt cơ hội này để nỗ lực nhiều hơn, việc thăng chức và tăng lương sắp đến gần, mở ra tương lai tươi sáng.

Chúc mừng 3 con giáp đúng 00h00 ngày 29/11/2023, thần tốc đổi đời, vận trình trôi chảy, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất thường tận hưởng thời gian của bản thân.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn đang lo lắng cho việc làm còn có những cản trở. 

Tình cảm: Tình yêu của bạn khó cầm nắm, nên hãy thực tế giữa các mối quan hệ.    

Tài lộc: Hi vọng tài lộc có thể tốt hơn nhiều.    

Sức khoẻ: Bạn thường lo lắng quá mức dẫn đến mất ăn mất ngủ.

Chúc mừng 3 con giáp đúng 00h00 ngày 29/11/2023, thần tốc đổi đời, vận trình trôi chảy, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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