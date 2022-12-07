Chúc mừng 3 con giáp ĐẠI THẮNG vào đầu năm 2023, 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, cung hỷ phát tài, lộc lá đầy tay, tiền bạc chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 17:42

Xin được chúc mừng 3 con giáp gặt hái nhiều may mắn vào đầu năm 2023, thành công nắm chắc trong tay, bên cạnh đó tình duyên cũng nở thắm.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn là con giáp may mắn vào đầu năm 2023 nên hoàn toàn đón nhận nhiều tin vui khiến bạn có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống. Có lẽ Trời ban cho bạn thời điểm vàng son này để thể hiện bản thân, phát huy năng lực tiềm ẩn, nhất là khả năng xử lý vấn đề. Đặc biệt với những người nắm chức quyền, là một nhà lãnh đạo thì lại càng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, bao nhiêu khó khăn tưởng như hết cách cứu chữa thì đến nay đã tìm được cách giải quyết tuyệt vời hơn cả. 

Với người làm ăn kinh doanh xâ dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững, tiềm năng, chủ chốt tiêu thụ nguồn hàng cũng như mang lại lợi nhuận cho bạn. Tình cảm vợ chồng lại càng thuận lợi, ấm êm khi mọi khúc mắc được giải tỏa, hạnh phúc như ý. Các cặp đôi yêu lâu năm tiến đến giai đoạn chín muồi để bàn tính đến chuyện kết duyên trăm năm. Thật may mắn thì cả hai bên gia đình đều đang vun vén cho bạn. 

Chúc mừng 3 con giáp ĐẠI THẮNG vào đầu năm 2023, 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, cung hỷ phát tài, lộc lá đầy tay, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 1
Tuổi Thìn là con giáp may mắn vào đầu năm 2023 nên hoàn toàn đón nhận nhiều tin vui khiến bạn có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, đầu năm 2023 được cát tinh trợ vận mà tuổi Ngọ có khát khao tiến lên phía trước, đi tìm những khát vọng bản thân đã lãng quên trong công việc. Nguồn cảm hứng sáng tạo trỗi dậy mạnh mẽ, sục sôi trong bạn khiến bạn muốn thử sức mình trong lĩnh vực mới. Có lẽ bởi chính tinh thần cầu tiến này mà những người làm công ăn lương gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên, khả năng tiềm ẩn bấy lâu được phô bày ra đưa bạn đến những nguồn thu nhập mới. 

Tình hình tài chính dư dả khi mọi kế hoạch đề ra trước đó đã được bắt tay hoạt động và cho về kết quả tích cực. Lúc này bạn lại càng phải tỉnh táo hơn khi chi tiêu tiền bạc, chỉ cần sơ sểnh sẽ đội nón ra đi. Các mối quan hệ tuần mới có dấu hiệu khởi sắc, có những mối quan hệ bỏ lỡ từ lâu cũng bất chợt xuất hiện lại đem đến cho bạn niềm vui bất ngờ. 

Chúc mừng 3 con giáp ĐẠI THẮNG vào đầu năm 2023, 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, cung hỷ phát tài, lộc lá đầy tay, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, đầu năm 2023 được cát tinh trợ vận mà tuổi Ngọ có khát khao tiến lên phía trước, đi tìm những khát vọng bản thân đã lãng quên trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Đầu năm 2023 đem đến thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của Dậu. Người tuổi này chăm chỉ bứt phá nên thể hiện được sức mạnh và vị thế trong công việc. Có vẻ cấp trên đã rất hài lòng và muốn đề bạt bạn đến một vị trí khác. Cung Dịch Mã đến sớm nên tuổi Dậu sẽ phải đối mặt không ít trắc trở nhưng bù lại mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, cuối tuần hãy dành thời gian nghỉ ngơi. 

Chuyện tình cảm khá may mắn, người độc thân tìm được người thích hợp bấy lâu mong ước, hãy trân trọng đối phương vì người ấy sẽ yêu thương, quan tâm và sát cánh cùng bạn. Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên. 

Chúc mừng 3 con giáp ĐẠI THẮNG vào đầu năm 2023, 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, cung hỷ phát tài, lộc lá đầy tay, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 3
Đầu năm 2023 đem đến thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của Dậu. Người tuổi này chăm chỉ bứt phá nên thể hiện được sức mạnh và vị thế trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai (13/11 âm lịch): Thỉnh thần may mắn về nhà, 3 con giáp tài phú dồi dào, kiếm tiền bộn túi, sự nghiệp cất cánh phất cao

Tử vi ngày mai (13/11 âm lịch): Thỉnh thần may mắn về nhà, 3 con giáp tài phú dồi dào, kiếm tiền bộn túi, sự nghiệp cất cánh phất cao

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn ghé thăm trong ngày 13/11 âm lịch, tài vận hanh thông, cuộc đời nở hoa, vạn sự như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu năm 2023 tử vi năm 2023 tử vi thứ 4 tử vi ngày 7/12/2022 tử vi 12 con giáp ngày 7/12/2022 con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an