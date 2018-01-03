Chuẩn không cần chỉnh: Tướng đàn ông bạc tình, chia tay là đòi quà, trở mặt đáng sợ!

Tâm linh - Tử vi 03/01/2018 06:30

Luôn có những kiểu đàn ông bạc tình, một khi chia tay là sẽ đòi quà, nói xấu người yêu, có khi còn kể những chuyện kín đáo của đối phương. Theo nhân tướng học, đây đích thị là nét tướng “tố cáo” dạng đàn ông như thế!

Sau khi chia tay, đàn ông tốt thường không khi nào tổn thương phụ nữ, chia tay chỉ như việc kết thúc một mối quan hệ đã từng tốt đẹp. Nhưng lại luôn có những kiểu đàn ông bạc tình, một khi chia tay là sẽ đòi quà, nói xấu người yêu, có khi còn kể những chuyện kín đáo của đối phương. Theo nhân tướng học, đây đích thị là nét tướng “tố cáo” dạng đàn ông như thế!

Lông mày ngắn và mỏng

Đàn ông có nét tướng này đích thị là người bạc tình. Khi còn yêu nhau, họ kì kèo tiền bạc với đối phương, chia tay rồi lại đâm ra trở mặt, không thèm để tâm đến người kia. Thậm chí, khi người yêu cũ gặp khó khăn, họ còn cười khinh, cầu mong đối phương không bao giờ được hạnh phúc.

Đàn ông có nét tướng này đích thị là người bạc tình - Ảnh minh họa: Internet

Xương mắt phần lông mày cao, lông mày nhạt màu

Đây là nét nhận dạng đàn ông thiếu kiên định, lại bạc bẽo tình cảm. Họ sống ích kỷ, lại quá tự trọng, làm gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, không quan tâm người thế nào, tâm trạng ra sao. Họ còn dễ nổi nóng vô lý, yêu cầu quá đáng, có chia tay cũng không nói một lời đàng hoàng.

Với dạng đàn ông này, chia tay rồi, nếu họ đòi quay lại bạn cũng đừng dại mềm lòng, vì họ chỉ muốn lợi dụng bạn thôi. Họ cần tiền hơn hết, và sẵn sàng phản bội bạn lần nữa với lý do không còn tiếp tục thêm được.

Lông mày lộn xộn

Đàn ông có lông mày thế này có tình duyên không ổn định, có người này lại mong có người khác, không khi nào chung thủy được. Đàn ông thế này có xu hướng bạo lực, gia trưởng, khả năng đánh bạn gái, vợ khá cao.

Họ một khi yêu dữ dội không ai bằng, mà đã chán rồi là vô tình không tưởng. Khi chia tay rồi, đừng vấn vương họ. Phải hiểu, họ luôn có thể nói xấu bạn thậm tệ, còn lôi chuyện quá khứ không hay của bạn để buôn chuyện.

Sống mũi như lưỡi dao

Đàn ông có nét tướng này lời nào cũng ngọt ngào nhưng lại cực đểu giả. Họ luôn tìm cách để bạn gái bỏ tiền vì họ, lo lắng vật chất cho họ, rồi sẽ chia tay lạnh lùng không ai bằng. Đây là dạng đàn ông đào mỏ điển hình.

Chuẩn không cần chỉnh: Tướng đàn ông bạc tình, chia tay là đòi quà, trở mặt đáng sợ! - Ảnh 1
Đàn ông có nét tướng này lời nào cũng ngọt ngào nhưng lại cực đểu giả - Ảnh minh họa: Internet

Lòng trắng mắt nhiều hơn lòng đen

Đây là kiểu đàn ông mưu mô để lừa tình, lừa tiền của phụ nữ dễ tin lời ngọt ngào, lãng mạn.

Cười nói mắt không động đậy

Nếu bạn gặp người đàn ông thế này thì đừng dại làm quen. Đây là kiểu người rất mưu mô, tâm hồn đen tối xấu xa. Trong tình cảm, lúc sâu đậm, lúc nhạt đến vô tình. Một khi đã hết tình, họ sẽ đâm ra bạc tình, sẵn sàng nói xấu, sỉ nhục người cũ.

Cằm xương

Đàn ông có cằm xương vốn phụ nữ nên tránh xa. Đây là mẫu người keo kiệt, dễ để bụng, ích kỷ, lấy oán báo ân.

Đàn ông thế này không khi nào yêu chiều phụ nữ, sẵn sàng đòi hỏi tiền tài của người yêu. Chia tay rồi, anh ta cũng không ngại ngần “quỵt” nợ của bạn!

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Từ khóa:   tướng đàn ông bạc tình tướng số

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