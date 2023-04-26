Chưa tới lúc cải vận, những con giáp này nên cẩn thận mọi đường kẻo xui xẻo mang lại rắc rối không đáng có vào 3 ngày cuối tháng 4

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 17:03

Riêng trong ngày này, các con giáp nên đặc biệt chú ý, không đưa ra bất kì quyết định vội vàng nào tránh ảnh hưởng xấu đến bản thân.

Tuổi Tuất

3 ngày cuối tháng 4, người tuổi Tuất sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần. Có thể bản mệnh sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào. Chưa kể sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay.

Ngoài ra, tình hình sức khỏe của bản mệnh trong 3 ngày cuối tháng 4 không tốt, khiến tiêu tốn thêm một khoản nữa để chữa trị. Bản mệnh nên để ý chăm sóc sức khỏe trước tình trạng phải làm việc căng thẳng kéo dài.

Chưa tới lúc cải vận, những con giáp này nên cẩn thận mọi đường kẻo xui xẻo mang lại rắc rối không đáng có vào 3 ngày cuối tháng 4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư, kinh doanh, đưa ra những quyết định trọng đại gây ảnh hưởng đến nhiều người. Bạn cần hết sức thận trọng khi đánh giá các hạng mục, đừng vì lời nói của người ngoài mà dao động chính kiến của mình. Đại Hao cho thấy tháng này bản mệnh còn tốn một khoản bộn tiền vào vấn đề cạnh tranh, tranh đấu quyền lực hoặc chi tiêu cho cuộc sống.

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn trong 3 ngày cuối tháng 4 có phần suy giảm đáng kể. Công việc làm ăn gặp nhiều cản trở, bản mệnh có thể phải bỏ tiền túi ra để bù vào những phần thiệt hại phát sinh bất ngờ trong khoảng thời gian này.

Lúc này, tốt nhất là bạn nên giữ bình tĩnh, chớ nên đưa ra bất cứ quyết định liên quan đến tiền bạc mà không có sự suy tính kỹ càng. Chậm mà chắc, chỉ như vậy thì tình hình tài chính của bạn mới có thể cải thiện lên được.

Chưa tới lúc cải vận, những con giáp này nên cẩn thận mọi đường kẻo xui xẻo mang lại rắc rối không đáng có vào 3 ngày cuối tháng 4 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng mấy khởi sắc trong ngày này. Những hiểu lầm giữa các cặp đôi chẳng những không được hóa giải mà lại còn ngày một căng thẳng hơn. Nếu không sớm xóa bỏ mâu thuẫn thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một xa cách hơn, nguy cơ rạn nứt là điều là khó tránh.

Tuổi Mùi

Nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Mùi không được thuận lợi trong 3 ngày cuối tháng 4. Tài lộc chịu nhiều tác động bất lợi từ hung tinh Đại Hao, vì thế mà điềm báo mất tiền hao của hiện rõ. Nhiều khoản chi tiêu vượt quá dự tính cũng như những chuyện ngoài mong muốn xảy ra bắt buộc bạn phải dùng tiền để giải quyết, khiến tuổi này dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Chưa tới lúc cải vận, những con giáp này nên cẩn thận mọi đường kẻo xui xẻo mang lại rắc rối không đáng có vào 3 ngày cuối tháng 4 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3 ngày cuối tháng 4 cũng không phải thời điểm khôn ngoan để đầu tư tài chính. Nếu kế hoạch không thể thay đổi, bạn có thể chọn những ngày đầu tháng vì cuối tháng không quá thuận lợi. Ngoài ra bạn cũng không nên dồn tiền vào một chỗ, hãy phân chia các khoản thật hợp lý, vừa tiết kiệm vừa đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Ở phương diện sự nghiệp, bạn buộc phải nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Sang tháng mới mà mọi việc vẫn còn ngổn ngang thì không hay, vì thế, bạn hãy tự động viên bản thân cố gắng thêm chút nữa nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Vượng khí kinh doanh Trời ban cho 3 con giáp đã chịu gian nan thăng trầm, giờ thuận buồm xuôi gió trong tháng 4 âm lịch

Vượng khí kinh doanh Trời ban cho 3 con giáp đã chịu gian nan thăng trầm, giờ thuận buồm xuôi gió trong tháng 4 âm lịch

Đây là những con giáp giữ top may mắn nhất trong phương diện của cải, chuyện kiếm tiền chưa bao giờ suôn sẻ đến thế trong tháng 4 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Bói ngày 3 con giáp thoát khỏi “điềm xui” bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to