Chưa tới lúc cải vận, những con giáp này nên cẩn thận mọi đường kẻo xui xẻo mang lại rắc rối không đáng có vào 3 ngày cuối tháng 4

3 ngày cuối tháng 4, người tuổi Tuất sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần. Có thể bản mệnh sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào. Chưa kể sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay.

Đây có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư, kinh doanh, đưa ra những quyết định trọng đại gây ảnh hưởng đến nhiều người. Bạn cần hết sức thận trọng khi đánh giá các hạng mục, đừng vì lời nói của người ngoài mà dao động chính kiến của mình. Đại Hao cho thấy tháng này bản mệnh còn tốn một khoản bộn tiền vào vấn đề cạnh tranh, tranh đấu quyền lực hoặc chi tiêu cho cuộc sống.

Ngoài ra, tình hình sức khỏe của bản mệnh trong 3 ngày cuối tháng 4 không tốt, khiến tiêu tốn thêm một khoản nữa để chữa trị. Bản mệnh nên để ý chăm sóc sức khỏe trước tình trạng phải làm việc căng thẳng kéo dài.

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn trong 3 ngày cuối tháng 4 có phần suy giảm đáng kể. Công việc làm ăn gặp nhiều cản trở, bản mệnh có thể phải bỏ tiền túi ra để bù vào những phần thiệt hại phát sinh bất ngờ trong khoảng thời gian này.

Lúc này, tốt nhất là bạn nên giữ bình tĩnh, chớ nên đưa ra bất cứ quyết định liên quan đến tiền bạc mà không có sự suy tính kỹ càng. Chậm mà chắc, chỉ như vậy thì tình hình tài chính của bạn mới có thể cải thiện lên được.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng mấy khởi sắc trong ngày này. Những hiểu lầm giữa các cặp đôi chẳng những không được hóa giải mà lại còn ngày một căng thẳng hơn. Nếu không sớm xóa bỏ mâu thuẫn thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một xa cách hơn, nguy cơ rạn nứt là điều là khó tránh.

Tuổi Mùi

Nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Mùi không được thuận lợi trong 3 ngày cuối tháng 4. Tài lộc chịu nhiều tác động bất lợi từ hung tinh Đại Hao, vì thế mà điềm báo mất tiền hao của hiện rõ. Nhiều khoản chi tiêu vượt quá dự tính cũng như những chuyện ngoài mong muốn xảy ra bắt buộc bạn phải dùng tiền để giải quyết, khiến tuổi này dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Ảnh minh họa: Internet

3 ngày cuối tháng 4 cũng không phải thời điểm khôn ngoan để đầu tư tài chính. Nếu kế hoạch không thể thay đổi, bạn có thể chọn những ngày đầu tháng vì cuối tháng không quá thuận lợi. Ngoài ra bạn cũng không nên dồn tiền vào một chỗ, hãy phân chia các khoản thật hợp lý, vừa tiết kiệm vừa đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Ở phương diện sự nghiệp, bạn buộc phải nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Sang tháng mới mà mọi việc vẫn còn ngổn ngang thì không hay, vì thế, bạn hãy tự động viên bản thân cố gắng thêm chút nữa nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!