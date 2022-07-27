Chưa đầy 48 tiếng đồng hồ nữa bước qua mùng 1/7 ÂL: Mặc kệ tháng cô hồn, 3 con giáp này sải cánh bay cao trên bầu trời danh vọng, mọi sự hanh thông, tài lộc vượng phát

Đặc biệt, trong tháng 7 âm lịch tới đây, Mùi sẽ là con giáp có vận đỏ như son, may mắn đổi vận. Bên cạnh đó, Mùi còn có nhiều cơ hội thành công và trở nên giàu có, cuộc sống khởi sắc bất ngờ. Tháng 7 cô hồn này, ai khổ mặc ai, Mùi làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc chỉ có đầy chứ khó vơi.

Tử vi học có nói, những người tuổi Mùi là những người luôn cố gắng và nỗ lực trong công việc để đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Đây cũng chính là lý do mà con giáp này được nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tuất được biết đến là con giáp vô cùng nhiệt tình và luôn giúp đỡ mọi người. Đáng nói, đối với bạn bè thì Tuất lại đặc biệt vô cùng trọng tình trọng nghĩa.

Kể từ giai đoạn này, người tuổi Mùi sẽ có phúc lộc song toàn, tiền bạc rủng rỉnh. Không những thế, Mùi còn có quý nhân phù trợ nên công việc thuận lợi, thu nhập tăng lên đáng kể khiến bao người phải ghen tỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Không biết quãng thời gian trước đây ra sao nhưng trong tháng 7 âm lịch này, tài vận của Tuất sẽ thay đổi bất ngờ. Mọi việc Tuất làm đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Trong bất kì phương diện nào, tin vui cũng sẽ đến từ 2 đến 3 phía, điều này có thể tạo ra phúc khí cho tuổi Tuất và chuyển sang cả cho những người thân yêu của họ.

Vận may từ tháng này trở đi tăng cao không ngừng, dự trù cuối năm sẽ kiếm được một khoản kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc. Trong tháng 7 âm lịch tới đây, mọi chuyện khó khăn trước đó của Tuất đều có thể được giải quyết êm đẹp, không những thế trong chuyện tình cảm có chuyển biến đặc biệt, gặp được đối tượng như ý, có thể nên duyên vợ chồng.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thường nói ít làm nhiều, họ không hay để ý nhưng luôn biết được nỗi khó khăn của người khác. Bất kể làm việc gì, tuổi Hợi đều muốn tất cả được hưởng lợi chung, giống như kiểu có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, vì vậy mà tuổi Hợi luôn tích lũy được nhiều phúc đức của trời ban.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi đón tháng 7 âm lịch với tâm trạng hân hoan khi vận trình của bạn đạt được những bước chuyển biến rất tích cực. Ở phương diện sự nghiệp, nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc của con giáp này tìm được hướng đi phù hợp, tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, cơ hội thăng tiến của bản mệnh cũng rõ ràng hơn so với trước đó.

Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh chủ động và tự tin hơn, biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm