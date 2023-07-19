Chú ý trong 14 ngày tới (20/7 - 2/8), Phật bà ban lộc, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, tình - tiền đều thăng hạng, hạnh phúc tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 19/07/2023 17:48

Trong 14 ngày tới, 3 tuổi này hạnh phúc tràn đầy, tình tiền đều thăng hạng; song, có 1 tuổi vận trình xuống dốc không phanh.

Tuổi Tý

Dự đoán trong 14 ngày tới, con giáp tuổi Tý được Thần Tài trợ lực nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn đến từ các dự án đầu tư trước đó. Không những vậy, con giáp này còn có khả năng trúng được giải thưởng đến từ một vài trò chơi may rủi.

Tất cả những may mắn trong thời gian này đều quy ra một khoản tiền kha khá. Với số tiền này trong tay, bạn hoàn toàn có thể chi trả phí sinh hoạt hay tiếp tục đầu tư, tích lũy cho bản thân. Đặc biệt ngày này được Chính Quan thúc đẩy, bạn hoàn toàn gặp được quý nhân trợ lực, đây là một người từng giúp bạn rất nhiều trong quá khứ mà bạn mất liên lạc. 

Chú ý trong 14 ngày tới (20/7 - 2/8), Phật bà ban lộc, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, tình - tiền đều thăng hạng, hạnh phúc tràn đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất thu lượm được thành quả liên quan đến công chức trong 14 ngày tới. Thời gian này do hoàn thiện được nhiệm vụ cấp bách, giải quyết một cách gọn gẽ mà bạn được cấp trên để ý. 

Những người làm về mảng kinh doanh, đặc biệt là bất động sản hoàn toàn có thể kí kết hợp đồng mua bán trong hôm nay vì Thiên Quan giúp đỡ nên rất thuận lợi. Phương diện tình cảm được Chính Ấn mở đường, người độc thân đón nhận tình cảm tích cực từ người khác phái. Nếu đã có tình cảm và sẵn sàng tiến đến mối quan hệ mới, hãy cho đối phương cơ hội bạn nhé!

Chú ý trong 14 ngày tới (20/7 - 2/8), Phật bà ban lộc, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, tình - tiền đều thăng hạng, hạnh phúc tràn đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Trong 14 ngày tới, tuổi Ngọ gặt hái được tình cảm đặc biệt đến từ Tài Thần và Thiên Quan mở đường dẫn lối đến những vị trí quan trọng trong công việc. Thời gian này bằng sự khéo léo trong giao tiếp bạn nhanh chóng lấy được lòng khách hàng, cũng từ đó mà mang về hợp đồng khổng lồ cho cơ quan.

Những người làm kinh doanh có được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách hàng. Tình cảm hôm nay đầm ấm, có thể sẽ có tin vui với gia đình bạn bởi Hỷ Thần chiếu rọi. Có thể là một thành viên trong gia đình ở xa báo tin tốt về. 

Chú ý trong 14 ngày tới (20/7 - 2/8), Phật bà ban lộc, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, tình - tiền đều thăng hạng, hạnh phúc tràn đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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