Chủ Nhật ngày 23/7/2023: 3 con giáp được PHẬT BÀ phù độ, TIỀN TÀI rủng rỉnh, làm ít lời nhiều, cuối tuần an nhàn hưởng LỘC

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Chủ Nhật 23/07/2023, tuổi Mão có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. tuổi Mão nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Tài lộc trong ngày Chủ Nhật này giúp tuổi Mão vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Tuổi Thìn

Hôm nay Chủ Nhật 23/07/2023, được Thần Tài trợ mệnh nên tuổi Thìn sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng tuổi Thìn cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Tuy nhiên Chủ Nhật này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của tuổi Thìn, bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ.

Tuổi Mùi

Hôm nay Tam Hội đã chỉ ra rằng mục tiêu lớn nhất của tuổi Mùi lúc này chính là mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ về hình mẫu của những người bạn muốn kết giao. Nhờ vậy, bạn sẽ không phải gặp phải những người “lệch tần số” với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan dự báo hôm nay là ngày mới may mắn về mọi mặt đối với con giáp tuổi Mùi. Tình hình sự nghiệp rất thuận lợi, bạn sẽ được hậu thuẫn nhiệt tình để phát triển các ý tưởng thú vị.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.