Chỉ cần nhớ kỹ 5 điều này, bạn sẽ vượt qua mọi tai ương trong tháng cô hồn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2017 13:44

Thuộc lòng những điều tuyệt kỵ trong tháng cô hồn này, gia chủ sẽ vượt qua mọi tai ương

Tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là tháng cô hồn, đây là lúc cửa địa ngục mở rộng cho các âm hồn ngạ quỷ quay về dương thế. Vậy nên, khi âm khí xông thiên người trần phải hết sức cẩn thận nếu không muốn gặp vận ‘xui tận mạng’, tan của nát nhà do quỷ má quấy phá.

Dưới đây là hững điều cấm kỵ trong tháng cô hồn, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo rước họa vào nhà.

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Gia chủ chớ dại nhặt tiền rơi ngoài đường trong tháng cô hồn nếu không muốn rước họa vào người - Ảnh: Internet

1.Nhặt tiền rơi ngoài đường

Nhiều người nghĩ rằng mình nhặt được tiền nghĩa là ‘tiền từ trên trời rơi xuống’ và tự cho đây là may mắn, tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Tháng cô hồn người Việt thường cúng tiền dường trên mâm lễ, sau đó mang tiền đến ngã ba, ngã tư đường rải để ‘xả xui’. Nếu nhặt tiền rơi ngoài đường, cũng đồng nghĩa với việc bạn đang nhận lấy xui rủi của người khác, tự rước họa vào mình.

2. Phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm

Quần áo nếu phơi chưa khô, sau khi nắng tắt hãy mang vào nhà đừng để quần áo ở ngoài trời vào ban đêm. Dân gian cho rằng, việc để quần áo ngoài trời ban đêm sẽ khiến ngạ quỷ hay vong hồn đi ngang qua ‘mượn’ mặc. Sau đó, trên quần áo sẽ bị ám phải âm khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe vận mệnh của chủ nhân.

Chỉ cần nhớ kỹ 5 điều này, bạn sẽ vượt qua mọi tai ương trong tháng cô hồn - Ảnh 2
Cắm cơm vào chén là sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh: Internet

3. Cắm đũa vào chén cơm

Trong mâm cơm cúng người đã khuất những dịp giỗ chạp thường có chén cơm trắng, được cắm thêm một đôi đũa giữa chén để mời ông bà tổ tiên dùng cơm. Vậy nên từ lâu, chén cơm cắm đũa giữa chén được xem là khẩu phần dành cho ‘người âm’.

Ngày thường, nhất là tháng 7 âm lịch bạn chớ nghịch dại mà cắm đũa vào chén cơm. Hành động này đồng nghĩa với việc bạn đã vô tình rước vong vào nhà quấy phá mà không hề hay biết.

4. Cắt tóc

Quan niệm dân gian cho rằng ‘một sợi tóc quản 3 con quỷ’, vậy nên chủ nhân càng nhiều tóc thì ma quỷ càng không dám lại gần quấy phá. Nếu muốn cắt tóc, bạn nên cố gắng chờ hết tháng 7 để tránh những tai vạ không đáng có.

Cũng giống như tóc, việc tẩy lông tay, chân cũng được xem là điều không nên làm trong tháng cô hồn.

5. Để mũi giày hướng vào nhà

Thông thường, khi trở về nhà ta thường có thói quen để giày bên ngoài cửa khi mũi giày hướng vào nhà. Đây là điều tưởng chừng như là hành động vô hại nhưng lại cực nguy hại trong tháng 7 âm lịch. Mũi giày hướng vào nhà đồng nghĩa với việc ‘vẽ đường’ cho ngạ quỷ vào nhà, phá phách gia đình bạn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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