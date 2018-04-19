Chỉ cần đếm số đường nếp gấp trên cổ tay, biết ngay vận mệnh sang giàu hay nghèo hèn

Không chỉ biểu thị vận mệnh của một người, nếp gấp trên cổ tay còn là nét tướng giúp bạn biết được mình có thường gặp may mắn trong cuộc sống hay không.

Không chỉ vượng vận tài lộc, người có 2 – 3 nếp gấp ở cổ tay còn có sức khỏe tốt, hiếm khi đau ốm. Nhờ thế, họ có thể tập trung phát triển sự nghiệp với nguồn năng lượng tích cực nhất.

Theo nhân tướng học nếu sở hữu cổ tay với 2-3 nếp gấp rõ ràng, thẳng tắp bạn là người may mắn từ khi lọt lòng. Thuở nhỏ nếu người khác phải học hành trầy trật bạn chỉ cần dụng tâm sẽ có được kết quả cao chót vót mỗi kỳ thi cử. Ra trường, dấn thân vào đời bạn cũng được rất nhiều người giúp đỡ, quan tâm và tạo điều kiện làm giàu.

Nếp gấp liền mạch như ảnh B sẽ giúp chủ nhân có cả tiền tài danh vọng khi còn khá trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nếp gấp cổ tay liền mạch

Người có nếp gấp cổ tay liền mạch rất chăm chỉ, siêng năng và có chí cầu tiến. Trước mỗi việc mình làm họ luôn tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước, dồn hết sức mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Nhờ thế, chỉ cần bước sang tuổi 35 bạn sẽ công thành danh toại, vừa giàu có lại được nhiều người nể trọng.

Tuy nhiên, chính vì sự trách nhiệm và dấn thân ấy bạn sẽ thường suy nghĩ quá nhiều dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi. Tốt hơn hết, bạn hãy buông bỏ những phiền muộn, sống giản đơn để được hưởng an nhàn, thanh thản.

Ảnh minh họa: Internet

Có dấu thập trên nếp gấp cổ tay

Thuở thiếu thời người có cổ tay với dấu thập trên nếp gấp phải chịu không ít khó khăn, thử thách và cả thất bại. Chính những khốn khó ấy đã tôi luyện cho người có nét tướng này ý chí quật cường, gan dạ và kiên trì. Nhờ quyết tâm cao độ bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với những thành quả tương xứng.

Có hình tam giác trên nếp gấp cổ tay

Những người có hình tam giác trên nếp gấp cổ tay cực kỳ may mắn. Nhờ được trời Phật thương yêu, họ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ và kiếm được bộn tiền. Chẳng cần chiêu trò, cũng chẳng cần lợi dụng hay chà đạp ai để tiến thân, bạn chỉ cần dựa vào năng lực của mình đã dư sức “làm nên chuyện”, tự làm đại gia của chính mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.