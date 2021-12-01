Chỉ cần 1 giây nhìn vào kẽ hở giữa ngón tay, xem nốt ruồi có ở vị trí này trên mặt không là biết ngay số phận tương lai nghèo khổ hay giàu sang

Theo nhân tướng học, đây là kiểu tay của người tự do tự tại, ghét ràng buộc, không thích làm việc quá lâu ở một chỗ. Người này luôn suy nghĩ chín chắn, thấu đáo trong mọi việc và làm việc dứt khoát, cẩn thản.

Người này quan niệm "một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Vì vậy họ sẽ kiên trì theo đuổi sự nghiệp. Đến năm ngoài 40 tuổi, cuộc sống sẽ sung túc, tài lộc đầy nhà.

Con đường tình duyên và cuộc sống hôn nhân của người này cũng ngập tràn hạnh phúc.

Ngón giữa và ngón đeo nhẫn có khe hở

Người này có nhiều tham vọng và thích bay nhảy. Sự nghiệp của họ cũng rộng mở và gặt hái được thành công nếu đi làm xa nhà.

Nhược điểm của người này là làm việc bốc đồng, không có kế hoạch và có chú gia trưởng. Họ dễ rơi vào cảnh cháy túi cho tiêu sài hoang phí, không tích lũy được đồng nào đề phòng trường hợp bất trắc.Người này cũng dễ nản lòng khi khó khăn dồn dập kéo đến.

Giữa ngón tay đeo nhẫn và ngón út có kẽ hở

Đây là kiểu người có tính cách bảo thủ, thích làm theo ý mình và bỏ qua lời góp ý của người khác. Vì vậy họ dễ mắc sai lầm cũng như không được lòng người xung quanh.

Trong tình yêu, người này luôn muốn đối phương làm theo ý mình nên khiến mối quan hệ trở nên mệt mỏi.

3 nốt ruồi may mắn trên mặt:

- Nốt ruồi phú quý ở huyệt Thái Dương: Trong xem tướng nốt ruồi và xem tướng mặt nói chung, huyệt Thái Dương còn được gọi là cung Thiên di. Cung này cho biết được các thông tin liên quan đến việc đi lại, du lịch công tác hoặc di dời của chủ nhân trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Người nào có nốt ruồi ở vị trí này sẽ được dự đoán là hay được đi lại, làm ăn nơi phương xa hoặc đảm nhận những vị trí buộc phải đi công cán nhiều. Nốt ruồi ở vị trí này nếu cát tường sẽ giúp chủ nhân thu hoạch không ít tài chính sau mỗi chuyến đi, khiến cho họ vừa vượng vận quý nhân vừa dễ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

- Nốt ruồi phú quý ở đuôi lông mày: Nửa cuối lông mày từ phần giữa hất trở về sau được gọi là Thái hà, tượng trưng cho trí tuệ và tài năng. Người nào có nốt ruồi phú quý mọc ở đuôi lông mày thường được nhận định là người có mạng lưới xã giao phong phú, hợp làm ăn kinh doanh, càng về hậu vận càng phát đạt, giàu có.

Đặc biết bước vào tuổi trung niên thì những người này càng giàu có. Đường hôn nhân viên mãn con cái ngoan ngoãn hiếu thuận .

- Nốt ruồi may mắn ở giữa hai lông mày: Trong xem tướng mặt và nhân tướng học gọi là cung Sự nghiệp, nó cho chúng ta biết được những dự đoán, nhận định về khả năng thăng tiến trên con đường hoạn lộ và danh vị mỗi người có thể đạt tới.

Nếu ở giữa hai lông mày có nốt ruồi phú quý, xem tướng nốt ruồi cũng có thể dựa vào khí sắc cung Sự nghiệp để biết được phúc họa, cát tường của người đó. Nếu nốt ruồi không quá to, cân đối, hình dạng và màu sắc vừa phải thì dự đoán, người này sẽ dễ gây dựng được cơ đồ hơn người khi qua tuổi trung niên.

Những người này sau khi kết hôn sẽ thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Trong cuộc sống người này luôn kiên cường có ý chí tiến thủ nên dễ thành công.