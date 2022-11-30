Càn khôn xoay chuyển vào 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12): 3 con giáp vận trình khởi sắc, một bước lên đời, tài lộc bùng nổ, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn 

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 11:20

Xin chúc mừng con giáp may mắn vào những ngày này. Nhiều điều như ý muốn đến với bạn như để báo hiệu một năm mới ngập tràn niềm vui.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi, vào những ngày này thu nhập tăng vọt, vượng phu ích tử, tiền bạc trúng gió, chỉ cần một sớm một chiều là có thể làm giàu, tài vận hanh thông, vượng khí, đạt nhiều thành tựu trong phát triển sự nghiệp và thu lợi về tài chính.

Càn khôn xoay chuyển vào 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12): 3 con giáp vận trình khởi sắc, một bước lên đời, tài lộc bùng nổ, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hợi được quý nhân phù trợ, cứu nguy, năng lực trong cuộc sống ngày càng mạnh mẽ, cũng dần dần thăng tiến. Vào những ngày này tài lộc hanh thông, ngày càng hanh thông. Vận may của con giáp Hợi làm mưa làm gió, có thể gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, sắp tới sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, có phúc khí liên miên.

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi thực hiện được khá nhiều mục tiêu cuộc sống của mình trong tuần này, đó là một tín hiệu đáng mừng cho những ngày này. Có thể thấy, bạn luôn sẵn sàng cho mọi điều bất ngờ và không ngại dấn thân vào những hành trình mới, đây cũng là điều gây ấn tượng nhất của bạn.

Càn khôn xoay chuyển vào 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12): 3 con giáp vận trình khởi sắc, một bước lên đời, tài lộc bùng nổ, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, dù đang rất tự tin với năng lực của mình thì bạn cũng không quên việc học hỏi thêm kinh nghiệm từ người khác, cũng nhớ thế mà các mối quan hệ của con giáp tuổi Mùi tuần này khá tốt đẹp, hài hòa, vui vẻ. Chỉ cần tiếp xúc một lần, người khác sẽ muốn làm bạn với bạn ngay, bởi bạn có khả năng tạo ra niềm vui một cách dễ dàng và tự nhiên. Tuần này, người độc thân có cơ hội nên duyên với người phù hợp, và cuộc sống của bạn như bước sang trang mới vậy.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão chăm chút cuộc sống của bản thân rất tỉ mỉ. Đồng thời họ cũng là người rất chu đáo, có con mắt quan sát tinh tế đến từng chi tiết. Con giáp này không bao giờ để mỗi ngày của mình bị lãng phí. Họ không ngại bận rộn mà luôn nỗ lực, cháy sáng hết mình trong phần lớn thời gian của họ.

Càn khôn xoay chuyển vào 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12): 3 con giáp vận trình khởi sắc, một bước lên đời, tài lộc bùng nổ, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, người tuổi Mão rất linh hoạt, họ cũng có bản lĩnh, năng lực làm việc nên không dễ bị vấp váp, trắc trở. Vào những ngày này, tình hình công việc của con giáp tuổi Mão sẽ dần được cải thiện, việc làm ăn phát tài phát lộc. Tương lai, vận trình của họ ngày càng ổn định, có cơ hội phát huy hết tài năng của mình và sẽ không còn bị thiệt thòi nữa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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