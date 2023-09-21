Cận kề mùng 8/8 âm lịch: Sổ vàng điểm tên 3 con giáp giàu sang bậc nhất, tiền tài bay đầy nhà, bình bình yên yên mà hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 08:26

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, cận kề ngày 8/8 âm lịch, những con giáp may mắn sau đây sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Hợi cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Cận kề ngày 8/8 âm lịch, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Hợi sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Cận kề mùng 8/8 âm lịch: Sổ vàng điểm tên 3 con giáp giàu sang bậc nhất, tiền tài bay đầy nhà, bình bình yên yên mà hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Tuất được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng thời gian sắp tới đây, Tuất sẽ thăng tiến ầm ầm. 

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên cận kề ngày 8/8 âm lịch, Tuất càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Tuất cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Cận kề mùng 8/8 âm lịch: Sổ vàng điểm tên 3 con giáp giàu sang bậc nhất, tiền tài bay đầy nhà, bình bình yên yên mà hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thìn lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thìn.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, cận kề ngày 8/8 âm lịch, tuổi Thìn sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Không chỉ vậy, tuổi Thìn sẽ có “số hưởng” làm một lần tiêu cả năm cũng không hết.

Cận kề mùng 8/8 âm lịch: Sổ vàng điểm tên 3 con giáp giàu sang bậc nhất, tiền tài bay đầy nhà, bình bình yên yên mà hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào 9 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

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