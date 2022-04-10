CẢI THIỆN VẬN MAY, 12 con giáp cần làm theo những cách này: NGỌ nên bớt thẳng tính, TUẤT nên bớt kêu ca

Muốn tăng cường vận may cho mình để con đường sự nghiệp, tài lộc hanh thông hơn, bạn nên có cách tận dụng các mối quan hệ này, bởi nhiều khi năng lực của chúng ta không hề thua kém bất cứ ai, chỉ còn thiếu một cơ hội chuyển mình do quý nhân mang tới mà thôi.

Người tuổi Tý luôn có cách cư xử rất linh hoạt và khôn khéo với mọi người xung quanh, chính vì vậy mà bạn dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người, xây dựng được mối quan hệ xã giao rộng rãi.

Biết sử dụng quan hệ của mình, bạn sẽ tiếp xúc được với rất nhiều thời cơ hiếm có, nắm bắt được, bạn sẽ nhanh chóng bước tới đỉnh cao.

Tuổi Sửu

Cần cù, chăm chỉ chính là ưu điểm nổi bật của người tuổi Sửu. Nhờ những đức tính này mà bản mệnh luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, để quá trình thăng tiến nhanh chóng và thuận lợi hơn, chúng ta không thể chỉ cắm đầu cắm cổ vào làm việc mãi. Bạn nên phóng tầm nhìn ra xa hơn và đặt ra những mục đích cụ thể cho mình, đừng biến mình thành con giáp tự làm mình lạc hậu.

Xem cách tăng vận may cho 12 con giáp, với tuổi Sửu, bạn nên động não để tìm ra những cách làm việc hiệu quả hơn, vừa đỡ tốn thời gian, đỡ tốn công sức mà lại vừa đơn giản hơn, nhanh chóng hơn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có năng lực hơn người, từ trước đến nay, bạn luôn là một nhân viên ưu tú. Tuy nhiên, bạn lại có điểm yếu là thường xuyên chần chừ, do dự khi đứng trước những sự lựa chọn quan trọng.

Bạn lo lắng quá nhiều điều nên thường chẳng dám cố gắng hết sức mình, lúc nào cũng sợ hãi mình làm như vậy là đúng hay sai.

Muốn vận may và cơ hội đến với mình nhiều hơn, con giáp này cần phải thay đổi cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề của mình.

Khi buộc phải đưa ra sự lựa chọn, bạn hãy tính đến kết quả tệ nhất để chuẩn bị sẵn phương án ứng phó, sau đó một khi bắt tay vào làm thì tập trung hết sức, như vậy, thành quả sau đó của bạn chắc chắn sẽ rất đáng ngạc nhiên.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách rất dịu dàng, nhiều khi là yếu đuối nên rất dễ trở thành đối tượng bị người khác “bắt nạt”.

Nhiều khi cơ hội xuất hiện, con giáp này còn chưa kịp nắm trong tay đã bị người khác giành mất, mà đến chính bạn thì lại chỉ có thể giữ im lặng, không dám lên tiếng kiến nghị điều gì.

Muốn thay đổi tình trạng này, bạn nhất định phải rèn luyện để trở thành một người dũng cảm, mạnh mẽ hơn. Điều gì là của mình thì bạn nên nắm chắc trong tay, quyết không cam tâm lùi bước. Hãy thử đứng lên cạnh tranh và giành giật với mọi người, bởi cơ hội không chờ đợi ai đâu.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có tính cách rất nóng nảy, khó ở chung với người khác. Bạn thường xuyên mâu thuẫn với mọi người xung quanh, thậm chí là cả với cha mẹ và những người thân thiết nhất của mình.

Xem cách tăng vận may cho 12 con giáp, tuổi Thìn muốn con đường thăng tiến của mình bằng phẳng hơn, điều quan trọng là bản mệnh phải thay đổi tính xấu của mình, bắt đầu ngay từ trong gia đình.

Cha ông ta có câu “gia hòa vạn sự hưng”, nếu mối quan hệ của các thành viên trong gia đình hài hòa, tốt đẹp, bạn mới có tinh thần và sức lực để tập trung cho sự nghiệp của mình, để chạm tay vào cơ hội đáng quý.

Tuổi Tị

Muốn gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, người tuổi Tị cần phải dành thời gian suy nghĩ xem điều mình thực sự muốn là gì. Có quá nhiều khi, bạn làm việc một cách mông lung, không có mục đích rõ ràng.

Thoạt nhìn thì bạn có vẻ rất cố gắng và chăm chỉ đấy, song kết quả cuối cùng chưa chắc đã là điều bạn mong muốn.

Hãy xác định mục tiêu cuộc sống của mình rõ ràng hơn để có thể phát triển theo một định hướng cụ thể, để không phải phí công phí sức cho những công việc không thực sự cần thiết nữa.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường xuyên gặp rắc rối trong công việc là bởi bạn dễ đắc tội người khác vào lúc nào không rõ. Cách hành xử và nói năng quá thẳng thắn khiến bạn hay làm phật lòng người này, người khác, và đặc biệt là với cấp trên của mình.

Đắc tội cấp trên sẽ khiến cho bạn mất đi nhiều cơ hội đáng quý, dù có cố gắng hết sức cũng chưa chắc được ghi nhận.

Muốn cải thiện vận may của mình, con giáp này cần phải chú ý hơn trong cách cư xử, đôi khi, nhường nhịn người khác một chút chưa chắc đã khiến bạn phải chịu tổn thất, mà khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng, thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường tạo cho người khác ấn tượng là lạnh lùng, thờ ơ, bởi bạn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Nếu bạn có thể nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp hơn một chút, bạn sẽ thấy mọi người cũng sẽ cởi mở hơn với mình.

Muốn thăng tiến trong sự nghiệp, con giáp không chịu thay đổi này hãy chú ý mở rộng mối quan hệ của mình, không nên tiếp tục lẳng lặng tự mình làm mọi việc như hiện tại. Có nhiều bạn bè bên cạnh, những rắc rối tưởng chừng khó giải quyết cũng sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân vốn rất thông minh, nhanh trí. Có những sự việc tưởng chừng khó khăn, song chỉ cần bạn thay đổi góc độ suy nghĩ là có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.

Song vấn đề mà con giáp này gặp phải chính là quá mức lười biếng. Bạn thường hay dây dưa, kéo dài thời gian làm việc chứ khó có thể hoàn toàn tập trung vào công việc gì. Chính vì thói quen này, bạn mới để lỡ nhiều cơ hội tốt, khiến cấp trên khó lòng tin tưởng.

Muốn cải thiện vận may cho mình, khiến sự nghiệp của mình tiến lên một bước cao xa hơn, bản mệnh hãy cần cù, chăm chỉ làm việc hơn, “việc hôm nay chớ để ngày mai”.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách khá cực đoan, làm việc gì cũng chỉ nghĩ theo một hướng nhất định, không chuẩn bị các phương án dự phòng. Cách làm ấy quá mức mạo hiểm, khiến bạn có thể đạt được thành công lớn lao nhưng cũng có thể khiến bạn thất bại ê chề.

Muốn gặp nhiều may mắn hơn trong mọi việc, con giáp này cần học cách phân tích tình huống kĩ càng, nhìn sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau để khi rắc rối bất ngờ xảy đến, bạn có thể thay đổi cách ứng phó linh hoạt.

Tuổi Tuất

Nguồn năng lượng tiêu cực của bạn quá lớn, đến nỗi những việc đã trôi qua từ rất lâu rồi vẫn có thể gây ảnh hưởng đến bạn, khiến bạn nhắc đi nhắc lại không ngừng, tác động đến tinh thần làm việc, khiến bạn chẳng còn sức bắt tay vào công việc khác.

Để cải thiện tình trạng này, bản mệnh cần “nói ít làm nhiều”. Bạn hãy suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn, một khi đã làm thì tập trung hết sức, sự chăm chỉ, cần cù rồi sẽ mang lại cho bạn một kết quả xứng đáng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có sức chịu đựng bền bỉ, lại thông minh nên luôn biết cách cư xử sao cho đúng mực.

Tuy nhiên, muốn cải thiện vận may của mình, tạo cơ hội gặp gỡ quý nhân, bạn nên cởi mở và quan tâm đến mọi người xung quanh hơn nữa, làm việc gì cũng đừng chỉ bo bo biết có mình.

Nếu bây giờ bạn giúp đỡ người khác thì đến lúc gặp khó khăn, bạn cũng sẽ được không ít người chia sẻ. Còn nếu bạn sống ích kỉ, so đo tính toán quá nhiều thì mọi người cũng sẽ giữ khoảng cách với bạn, khiến bạn luôn phải “tự lực cánh sinh”.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.