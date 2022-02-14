Cách thắp hương ngày Rằm và mùng 1 hàng tháng chuẩn nhất

Việc thắp hương nhằm thể hiện lòng thành kính của người dâng hương đến với gia tiên và thần linh. Tuy nhiên, không bắt buộc phải dâng hương mỗi ngày cũng như không nhất thiết phải thắp hương mỗi sáng hay chuẩn bị lễ vật cầu kì.

Thắp hương vào buổi tối là điều không nên vì ban đêm không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, cần được thư giãn của gia đình mà còn là thời điểm vong linh lang thang. Thắp hương khấn vái vào thời điểm này đôi khi sẽ tạo cơ hội dẫn đường cho ma quỷ đến quấy phá, làm loạn trong nhà. Vì lẽ đó, việc thắp hương tốt nhất nên diễn ra vào sáng sớm.

Thuở sơ khai khi con người phát hiện ra lửa, dùng lửa để nướng thịt, phát sáng,…họ còn phát hiện ra ngọn lửa khi cháy tạo ra hương thơm khác nhau tùy vào vật liệu. Dần dần con người đã biết dùng mùi hương để chữa bệnh, bệnh về thân thể lẫn bệnh tâm lý.

Phật tử tốt nhất nên thắp hương vào những ngày đặc biệt như lễ, Tết, giỗ, mùng 1,… chuẩn bị kèm theo lễ vật như hoa quả, đèn nến,…, phù hợp với kinh tế gia đình và thể hiện lòng thành là được.

Khi nén hương được đốt lên, khói hương lan tỏa nghi ngút tạo nên không khi thanh tịnh, ấm áp và có phần trang nghiêm. Đôi khi làn hương khói đó mang lại bầu không khí trong lành trong những căn phòng có người qua đời hoặc bệnh nặng.

Ngoài ra, nén hương còn được thắp lên để kết nối giữa âm dương, mang những lời cầu nguyện của con người đến với cõi âm, cõi thần tiên mà người Việt ta thường hay truyền tai nhau.

Ý nghĩa của số nén hương được thắp theo quan niệm dân gian như sau:

Thắp 1 nén nhang: Ngụ ý bình an.

Thắp 3 nén nhang: Báo tin cho người thân bảo vệ người trong nhà và đánh đuổi tai ương.

Thắp 5 nén nhang: Dự báo hung cát cho người khác hoặc mời gọi thần linh hiện về.

Thắp 7 nén nhang: Mời gọi thiên thần, thiên binh thiên tướng, bình thường người ta ít khi thắp 7 nén.

Thắp 9 nén nhang: Đây là tín hiệu cầu cứu, không cần thiết sẽ không thắp như vậy.

Lưu ý gì khi thắp hương?

Thắp hương cũng như các nghi lễ khác, người thắp hương cần lưu ý những điều sau:

Phải có lời cầu khấn

Như đã đề cập ở trên, khói hương chính là sợi dây kết nối giữa người với cõi âm, cõi dương, với thần tiên trên cao, giúp chúng ta chuyển những lời cầu nguyện đến thần linh. Vì vậy, khi thắp hương ở bất cứ đâu cần khấn vái để thần linh chứng giám và phù hộ.

Cần có chánh niệm, thành ý

Mỗi khi dâng hương trước bàn thờ cần lưu ý ngoài việc dâng hương bằng cả tấm lòng thành còn cần phải có chánh niệm, tức tập trung vào việc đốt hương và cầu khấn. Chuyện trò đùa giỡn khi dâng hương là điều không nên.

Cắm hương vào bát hương

Một điều nữa cần ghi nhớ khi dâng hương chính là việc cắm hương vào bát hương (lư hương). Phải cắm từng nén hương với hai tay, cắm ngay thẳng để thể hiện tấm lòng ngay thẳng. Đặc biệt khi mới lập bát hương nên cắm chính giữa 3 nén, sau đó mỗi khi thắp hương sẽ cắm vòng tròn sát cạnh bát hương, cắm đủ vòng ngoài rồi đến vòng kế tiếp cho đến khi vào tâm của bát.

Nhiều người thường không lưu ý vấn đề này, cắm chen chúc nhau, cắm nghiêng ngả. Điều này hoàn toàn không tốt bởi bát hương sum suê đầy đủ cũng thể hiện gia đình đầm ấm, quây quần bên nhau.

Văn khấn ngày Rằm tháng Giêng ngắn gọn

Kính lạy Thần linh Thổ địa... Gia tiên họ.... bà cô ông mãnh, chư vị tiên linh. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, năm Nhâm Dần.

Chúng con là… Ngụ tại…

Chúng con thành tâm, bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Kính xin phù hộ độ trì, con cháu mạnh khỏe, gia đạo bình an, sở cầu như ý.

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