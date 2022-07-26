Bước vào tháng 7 âm lịch: 'Bất chấp tháng cô hồn', 3 con giáp nào tài lộc vẫn vào ầm ầm, đầu tháng Thần Tài ghé thăm, cuối tháng tiền về đầy túi, tương lai tươi sáng?

Bước vào tháng cô hồn, ngỡ rằng tuổi Tuất phải dè chừng xui xẻo nhưng ngược lại, tài vận, may mắn và sự đào hoa của con giáp này trong tháng 7 âm lịch sẽ "phất lên" một cách bất ngờ, người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Tử vi học nói rằng, trong năm 2022, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, bước qua tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất sẽ gặp quý nhân phù trợ, cuộc sống tiếp tục chuyển vận, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến, tài vận được cải thiện rõ rệt.

Theo tử vi học, năm 2022, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều sự thay đổi. Bước sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồn xuôi gió, mọi kế hoạch được thự hiện trơn tru. Tiếp đến cuối tháng, tuổi Mão sẽ nhận được cơ hội làm giàu hiếm có.

Tuất nhận được sự nâng đỡ của Thần Tài, những người làm nghề tự do có thể nhận được đồng lương xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Ngoài ra, một số người cực kỳ may mắn còn có thể phát tài nhờ vào vận may của mình. Đây quả là một dấu hiệu tích cực cho người tuổi Tuất trong suốt tháng cô hồn này.

Đặc biệt, Mão trong tháng cô hồn sẽ luôn gặp được quý nhân giúp sức cho sự nghiệp của họ sau này. Bên cạnh đó, người tuổi Mão biết cách nắm bắt mọi cơ hội, các mối quan hệ vì ở một hoàn cảnh nào đó, chúng sẽ mang lại lợi ích. Con giáp này có thể tiến xa hơn về đường công danh và thu lại nguồn lợi nhất định cho người tuổi Mão sau này.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Bước sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch được thự hiện trơn tru - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tháng 7 âm lịch này, tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ, làm chuyện gì cũng đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Tin vui cũng sẽ đến từ 2 đến 3 phía, vận may của Hợi từ tháng này trở đi tăng cao không ngừng, dự trù tháng sẽ kiếm được một khoản kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc.

Trong tháng cô hồn, mọi người có nhiều kiêng kỵ để tránh thất thoát tiền bạc thì con giáp tuổi Hợi vẫn đón nhất tài lộc ầm ầm. Những vất vả khó khăn đến với tuổi Hợi trong những tháng đầu năm sẽ được đền bù xứng đáng trong quãng thời gian này.

Vận trình tài lộc của con giáp này có phần rực rỡ hơn trước khá nhiều. Được quý nhân nâng đỡ, người tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, chỉ cần cố gắng là gặt hái được thành công trong tầm tay. Tiền bạc về túi ào ào như mưa rào mùa hạ, bạn chẳng cần phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu trong tháng cô hồn này.

Trong tháng 7 âm lịch này, tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ, làm chuyện gì cũng đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.