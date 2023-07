Bước vào tháng 7 âm lịch: 'Bất chấp tháng cô hồn', 3 con giáp nào tài lộc vẫn vào ầm ầm, đầu tháng Thần Tài ghé thăm, cuối tháng tiền về đầy túi, tương lai tươi sáng?

Bước vào tháng cô hồn, ngỡ rằng tuổi Tuất phải dè chừng xui xẻo nhưng ngược lại, tài vận, may mắn và sự đào hoa của con giáp này trong tháng 7 âm lịch sẽ "phất lên" một cách bất ngờ, người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Tử vi học nói rằng, trong năm 2022, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, bước qua tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất sẽ gặp quý nhân phù trợ, cuộc sống tiếp tục chuyển vận, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến, tài vận được cải thiện rõ rệt.

Tuất nhận được sự nâng đỡ của Thần Tài, những người làm nghề tự do có thể nhận được đồng lương xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Ngoài ra, một số người cực kỳ may mắn còn có thể phát tài nhờ vào vận may của mình. Đây quả là một dấu hiệu tích cực cho người tuổi Tuất trong suốt tháng cô hồn này.

Con giáp tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch sẽ "phất lên" một cách bất ngờ, người tuổi này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi học, năm 2022, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều sự thay đổi. Bước sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồn xuôi gió, mọi kế hoạch được thự hiện trơn tru. Tiếp đến cuối tháng, tuổi Mão sẽ nhận được cơ hội làm giàu hiếm có.