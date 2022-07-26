Bước vào tháng 7 âm lịch: 'Bất chấp tháng cô hồn', 3 con giáp nào tài lộc vẫn vào ầm ầm, đầu tháng Thần Tài ghé thăm, cuối tháng tiền về đầy túi, tương lai tươi sáng?

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 15:23

Bước sang tháng 7 cô hồn, 3 con giáp dưới đây vẫn nhận được nhiều tài lộc, làm tới đâu thắng tới đó.

Tuổi Tuất

Tử vi học nói rằng, trong năm 2022, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, bước qua tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất sẽ gặp quý nhân phù trợ, cuộc sống tiếp tục chuyển vận, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến, tài vận được cải thiện rõ rệt.

Bước vào tháng cô hồn, ngỡ rằng tuổi Tuất phải dè chừng xui xẻo nhưng ngược lại, tài vận, may mắn và sự đào hoa của con giáp này trong tháng 7 âm lịch sẽ "phất lên" một cách bất ngờ, người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Tuất nhận được sự nâng đỡ của Thần Tài, những người làm nghề tự do có thể nhận được đồng lương xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Ngoài ra, một số người cực kỳ may mắn còn có thể phát tài nhờ vào vận may của mình. Đây quả là một dấu hiệu tích cực cho người tuổi Tuất trong suốt tháng cô hồn này.

Bước vào tháng 7 âm lịch: 'Bất chấp tháng cô hồn', 3 con giáp nào tài lộc vẫn vào ầm ầm, đầu tháng Thần Tài ghé thăm, cuối tháng tiền về đầy túi, tương lai tươi sáng? - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch sẽ "phất lên" một cách bất ngờ, người tuổi này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi học, năm 2022, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều sự thay đổi. Bước sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồn xuôi gió, mọi kế hoạch được thự hiện trơn tru. Tiếp đến cuối tháng, tuổi Mão sẽ nhận được cơ hội làm giàu hiếm có.

Đặc biệt, Mão trong tháng cô hồn sẽ luôn gặp được quý nhân giúp sức cho sự nghiệp của họ sau này. Bên cạnh đó, người tuổi Mão biết cách nắm bắt mọi cơ hội, các mối quan hệ vì ở một hoàn cảnh nào đó, chúng sẽ mang lại lợi ích. Con giáp này có thể tiến xa hơn về đường công danh và thu lại nguồn lợi nhất định cho người tuổi Mão sau này.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Bước vào tháng 7 âm lịch: 'Bất chấp tháng cô hồn', 3 con giáp nào tài lộc vẫn vào ầm ầm, đầu tháng Thần Tài ghé thăm, cuối tháng tiền về đầy túi, tương lai tươi sáng? - Ảnh 2
Bước sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch được thự hiện trơn tru - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tháng 7 âm lịch này, tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ, làm chuyện gì cũng đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Tin vui cũng sẽ đến từ 2 đến 3 phía, vận may của Hợi từ tháng này trở đi tăng cao không ngừng, dự trù tháng sẽ kiếm được một khoản kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc.

Trong tháng cô hồn, mọi người có nhiều kiêng kỵ để tránh thất thoát tiền bạc thì con giáp tuổi Hợi vẫn đón nhất tài lộc ầm ầm. Những vất vả khó khăn đến với tuổi Hợi trong những tháng đầu năm sẽ được đền bù xứng đáng trong quãng thời gian này.

Vận trình tài lộc của con giáp này có phần rực rỡ hơn trước khá nhiều. Được quý nhân nâng đỡ, người tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, chỉ cần cố gắng là gặt hái được thành công trong tầm tay. Tiền bạc về túi ào ào như mưa rào mùa hạ, bạn chẳng cần phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu trong tháng cô hồn này.

Bước vào tháng 7 âm lịch: 'Bất chấp tháng cô hồn', 3 con giáp nào tài lộc vẫn vào ầm ầm, đầu tháng Thần Tài ghé thăm, cuối tháng tiền về đầy túi, tương lai tươi sáng? - Ảnh 3
Trong tháng 7 âm lịch này, tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ, làm chuyện gì cũng đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi Thứ 4 ngày 27/7, 3 con giáp nào may mắn hơn người, tài lộc bùng nổ, tình duyên, tiền bạc, công việc đều như ý, đại phú đại quý sánh ngang thiên tử?

Dự đoán tử vi Thứ 4 ngày 27/7, 3 con giáp nào may mắn hơn người, tài lộc bùng nổ, tình duyên, tiền bạc, công việc đều như ý, đại phú đại quý sánh ngang thiên tử?

3 con giáp dưới đây muốn gì được nấy, giàu có chỉ trong tầm tay, song hỷ lâm môn, tình ái và sự nghiệp đều gặt hái thành công nhất định.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi tháng 7 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 48 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn