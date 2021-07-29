Bước sang tháng 8, 3 con giáp này nên cẩn thân tai họa ập xuống, sự nghiệp tiêu tan, tiền tài tẩu tán

Tâm linh - Tử vi 29/07/2021 12:26

Vào tháng 8, 3 con giáp xui xẻo gặp nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp, lúc nào cũng có xui rủi vây quanh. Bản mệnh nên tập trung cao độ và giữ vững tâm lý trên con đường phía trước.

Tuổi Mùi

Vào tháng 8, người tuổi Mùi sẽ hứng chịu đại hạn dài nhất trong năm. Sự nghiệp mà con giáp này bỏ bao nhiêu công sức xây dựng nay sẽ bị kẻ gian đạp đổ, tiền bạc thâm hụt trầm trọng. Thêm vào đó, các tác động từ môi trường ngoài sẽ cản trở bước đường thành công của Mùi. Việc nên làm của chủ mệnh lúc này là tạm hoãn lại những công việc quan trọng lại mà tìm ra những đối sách hợp lý cho khoảng thời gian khó khăn sắp tới.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý vốn dĩ là con giáp có phẩm chất thông minh, luôn làm chủ được mọi tình huống mà " lèo lái con thuyền" vượt qua bao khó khăn. Tuy nhiên, bước qua tháng mới, Tý sẽ bị Hung Tinh thử thách, giáng ngàn vạn vận đen vào người. Con đường thăng tiến của con giáp xui xẻo sẽ trắc trở, khó đi với nhiều cạm bẫy chờ sẵn. Nhưng nếu chủ mệnh đủ sức mạnh mẽ vượt qua được khó khăn trước mắt thì một tương lai vô cùng tươi sáng rực rỡ sẽ chờ Tý ở phía trước. 

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vừa bước qua tháng 8, các mối quan hệ của người mệnh Ngọ dần có dấu hiệu xấu đi, đặc biệt là quan hệ giữa các đồng nghiệp trong công ty sẽ không còn " cơm lành canh ngọt " nữa. Con giáp này dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp và sếp trên làm sự nghiệp tụt dốc không phanh và nhiều khả năng phải đổi chỗ làm mới. Lời khuyên cho Ngọ lúc này là nên giữ hòa khí với mọi người, luôn tập trung hết mình vào công việc để không mắc những sai làm đáng tiếc.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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