Bước sang tháng 8/2022: 3 con giáp sẽ trở thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, tắm mình trong biển tiền, ,két ngập đầy vàng, phát tài phát lộc, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 19:42

Được Thần Tài dốc sức phù trợ, 3 con giáp này sẽ ngập tràn may mắn trong tháng 8/2022.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khôn khéo, tinh anh lại tài giỏi nên rất thích hợp với kinh doanh. Họ ham học hỏi, sáng tạo nên ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Theo tử vi tướng số, chỉ cần bước chân vào tháng 8/2022 Tỵ sẽ nằm trên đống vàng, hốt được lộc trời.

Không chỉ giàu có, thành đạt Tỵ còn có đường công danh rộng mở với cơ hội thăng chức tăng lương. Cộng thêm tình duyên viên mãn, hạnh phúc nồng nàn nên đời Tỵ không có gì để phàn nàn, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc.

Bước sang tháng 8/2022: 3 con giáp sẽ trở thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, tắm mình trong biển tiền, ,két ngập đầy vàng, phát tài phát lộc, giàu sang sung túc - Ảnh 1
Bước chân vào tháng 8/2022 Tỵ sẽ nằm trên đống vàng, hốt được lộc trời. Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Thìn

con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng nên dù phải trải qua biết bao kiếp nạn, khốn khó thì thần tài vẫn luôn ở bên Thìn. Được ban phúc ban tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió khiến Thìn làm đâu thắng đó, công thành danh toại.

Thay vì bận tâm những điều không may, buồn vì những người không hiểu mình Thìn hãy cứ vững bước mà đi. Trời cao khắc có an bài, bạn chẳng cần đấu đá tranh đua, cứ làm tốt việc của mình ắt được rước lộc vào nhà, tiêu xài thả ga.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất đón tháng 8/2022 mới với nhiều điều biến chuyển tích cực. Bạn được Thần Tài chọn mặt gửi vàng nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Tiền bạc cứ đổ về như thác ít khi gặp rủi ro, khó khăn trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều bước phát triển vượt bậc.

Còn người kinh doanh sẽ giàu lên nhanh chóng vì bỗng dưng trở thành đại gia sở hữu khối tài sản như bao người mong ước. Có thể nói tháng 8/2022 là một tháng thành công rực rỡ đối với những con giáp nam tuổi Tuất. Và một năm đầy niềm vui trong chuyện tình duyên, tiền bạc và gia đạo đối với người nữ tuổi Tuất.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Sau hôm nay, thứ 4 (20/7), TOP 3 con giáp được 'Thần Tài cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa', làm việc gì cũng suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh giàu bất thình lình

Sau hôm nay, thứ 4 (20/7), TOP 3 con giáp được 'Thần Tài cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa', làm việc gì cũng suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh giàu bất thình lình

3 con giáp được ưu ái nhận được nhiều may mắn, vận khí hanh thông, vô cùng viên mãn làm gì cũng vô cùng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi thìn tuổi tuất

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ