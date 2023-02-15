Bước sang ngày 25/1 âm lịch, 3 con giáp 'tâm sáng như sao trời' có lộc lá phủ phê, hỷ sự ngập tràn, ngã trúng hố vàng

Tâm linh - Tử vi 15/02/2023 04:46

Tử vi có nói, bước sang ngày 25/1 âm lịch, những con giáp dưới đây làm đâu trúng đó, tiền bạc, công danh đều như ý.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp những người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, nhân hậu, lại vô cùng chăm chỉ trong mọi việc. Chính vì vậy, khi nạn tam tai qua đi những người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài độ mạng công việc làm ăn trở nên hanh thông, thăng hoa dễ dàng có. Tử vi nói rằng, trong ngày 25/1 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân của đời mình tìm ra lối đi làm ăn mới, rồi từ đó kiếm được bộn tiền.

Những người tuổi Sửu càng chăm chỉ bao nhiêu thì tiền bạc đổ về tài khoản càng nhiều bấy nhiêu. Không chỉ may mắn về đường công danh, tiền bạc mà đường tình duyên của những người tuổi Sửu cũng cực kỳ viên mãn. Nếu đã có đôi có cặp thì đây là lúc người tuổi Sửu có thể tính chuyện trăm năm, trong nhà có thêm nhiều tin vui đưa tới.

Bước sang ngày 25/1 âm lịch, 3 con giáp 'tâm sáng như sao trời' có lộc lá phủ phê, hỷ sự ngập tràn, ngã trúng hố vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tiền tài đỏ vận, phú quý giàu sang khi sang ngày 25/1 âm lịch. Con giáp có được nhiều cơ hội thăng tiến vượt bậc trong công việc, từng bước chạm đến những đỉnh cao của danh vọng. Tài chính của Mão từ đây cũng trở nên hanh thông, xuôi thuận, bản mệnh làm chủ kinh tế của chính mình, chi tiêu thoải mái không cần lo nghĩ.

Vận tình duyên đang đến với con giáp tuổi Mão, nếu còn độc thân, con giáp sẽ có cơ duyên gặp được người hợp ý. Còn nếu là người đã lập gia đình sẽ có được hạnh phúc, viên mãn mà ai cũng ngưỡng mộ.

Bước sang ngày 25/1 âm lịch, 3 con giáp 'tâm sáng như sao trời' có lộc lá phủ phê, hỷ sự ngập tràn, ngã trúng hố vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khai thông vận mệnh, may mắn phủ đầy. Những rủi ro xui xẻo cũng dần biến mất, con giáp có thể yên tâm tận hưởng nhiều ân điểm của Thần Tài trong ngày 25/1 âm lịch. Dự đoán, bản mệnh có được nhiều tin vui ở chuyện làm ăn, ký kết được hợp đồng lớn, hoặc một may mắn bất ngờ nào đó trong cuộc sống.

Vì vậy, Ngọ hãy luôn nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ nhé. Sức khỏe của bạn đang ở mức tốt nhất. Con giáp không bị bệnh vặt quấy rầy, yên tâm tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà chủ quan, bỏ qua việc ăn uống khoa học và luyện tập thể dục thường xuyên.

Bước sang ngày 25/1 âm lịch, 3 con giáp 'tâm sáng như sao trời' có lộc lá phủ phê, hỷ sự ngập tràn, ngã trúng hố vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng giờ Ngọ ngày 17/1 âm lịch, tài lộc nối gót theo về nhà, 3 con giáp ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Đúng giờ Ngọ ngày 17/1 âm lịch, tài lộc nối gót theo về nhà, 3 con giáp ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Tử vi cho hay, đúng giờ Ngọ ngày 17/1 âm lịch, những con giáp này cực kỳ giàu có viên mãn cuộc sống lên hương ít ai sánh bằng.

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